「樂壇喃嘸師」林家謙 唱《破‧地獄》主題曲《普渡眾生》 (18:20)

黃子華、許冠文主演的電影《破‧地獄》下月上映，兩人的世紀對談短片上周在YouTube上架不足5天，觀看次數已衝破100萬。電影公司今天（10日）公布電影主題曲《普渡眾生》，由被網民封為「樂壇喃嘸師」的林家謙親自創作及主唱。家謙說︰「最初是收到邀請率先欣賞電影，看看自己有沒有感受和靈感才敢答應。看完後，腦海配了一些和弦音樂，大概是major（大調）和minor（小調）之間的輪迴變調。到創作主旋律部分，是有天路過看見一棵斷了樹幹的大樹而啟發，寫了這首關於『還未斷的根』的歌曲。」

作為電影主題曲創作人及首批觀眾，家謙別有一番滋味︰「很感恩電影給了我很大的感受，唱作了這首感動到自己和別人的主題曲，希望觀眾能從電影和歌曲中釋懷並得到解脫，也算是『普渡眾生』了。」電影公司率先釋出電影主題曲的副歌部分，稍後時間將會推出完整版，讓觀眾與音樂上有層遞式的感受。導演陳茂賢得悉歌曲發布後表示︰「十分感謝家謙為《破‧地獄》度身訂做主題曲，家謙才華橫溢，優美的旋律與饒有意思的歌詞，威力加乘，真正可以普渡眾生。」

《破·地獄》張叔平版主海報亦連隨登場，海報上3位主演黃子華、許冠文及衛詩雅一臉愁緒，若有所思，內心似有缺失。

（即時娛樂）