譚俊彥與家人幸福生活放首位 無視帝包袱 返餐廳做洗碗工 (20:57)

譚俊彥入行近25年，擁有幸福家庭，亦坐穩無綫一線小生位置。今年44歲的他雖然有個影星爸爸狄龍，母親亦是女星陶敏明，但初入行時並不順利。他最難忘早年到台灣發展時經歷低潮，每天借酒澆愁。「當年跟舊公司完約，我曾去過內地拍劇，之後放棄一切簽約台灣公司做歌手。雖然我曾夾Band，但始終輸蝕了國語，加上同公司有林俊傑等實力派歌手，結果我簽約後花了一年籌備專輯，其間唱片公司突然賣盤，結果就原地解散。」

白白浪費了兩年，譚俊彥意志消沉，晚晚買醉，及後花了很多時間證明自己不會就此放棄。「我曾想過返台灣證明自己，現在回想也覺得幾好笑﹗」因為挫敗過，譚俊彥2021年憑《換命真相》成為TVB視帝後，未被勝利冲昏頭，得獎後翌日因開設的餐廳人手不足，返去當洗碗工。「我一邊洗碗一邊對自己說︰『其實任何事也沒改變，得獎不是大件事。』」

譚俊彥2015年結婚，和太太任祉妍育有一對仔女。他直言與家人幸福地生活，是其工作的最大動力。「我寧願掙少一點，回家吃碗即食麵也很開心﹗最重要是身體健康，珍惜與家人一起的時間。」大女Renee、細仔Rex也是譚俊彥的小影迷，但Renee自從看過爸爸飾演殺人犯等奸角後，就拒絕再看爸爸有份演的劇。「她很怕看見不好的劇情發生在我身上，從此沒再看我演的劇，真的很傷心﹗Rex反而有繼續看，對我是演員一事沒太大反應。」

談到當年曾被指靠爸爸狄龍上位，譚俊彥一直懶理謠言。「爸爸已退休多年，很少公開露面及接受訪問。他只想繼續過他的神隱生活，我何來靠父親？自從加入TVB，我一直很努力。人紅是非多，一定有喜歡或不喜歡我的人，我寧願把時間放在惜我的人身上。」

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（即時娛樂）