馮允謙尾場紅館騷流鼻血 與嘉賓陳卓賢合唱時出手偷襲 (15:19)

馮允謙（Jay Fung）昨晚（11日）舉行尾場紅館演唱會，請來MIRROR成員陳卓賢（Ian）擔任演出嘉賓。兩人合唱《DWBF》時，Jay突然「偷襲」Ian，出手摸他的胸肌。Jay稱3年前因合作開騷而結識了Ian，感激他抽時間現身。Ian笑道：「我當時識你，你唔識我啫，我有聽你啲歌。」Jay連忙解釋︰「 我知你係邊個，意思係大家未熟。」Ian自言是Jay粉，很喜歡他的歌曲《Me and the Moon》，原希望這晚能唱出這曲，惟知道歌曲早在Jay的演出歌單內，只好轉當聽眾，改唱自己的《地球上的最後一朵花》。演唱會尾聲，Jay感謝歌迷令他有機會再踏紅館舞台︰「上次真係好緊張，只識得震，今次真係好享受呢個舞台。」

李幸倪、李駿傑（Jeremy）、梁業（肥仔）、繆浩昌（6號）與太太呂甜（Tim Lui）、林奕匡夫婦、梁釗峰、蘇志威和女兒等捧場，Jay的家人及未婚妻Crystal繼續現身支持。Jay騷後表示唱3場未夠喉，希望能舉行巡迴演唱會。他透露演唱《約齊靈魂在墳墓開生日派對》時突然流鼻血，只好全程抬起頭。他說︰「流鼻血都繼續唱，所以畀自己100分，幾驚跳緊舞時會噴血﹗可能天氣乾燥，我會放幾日假休息吓，之後就投入校園騷。」未婚妻Crystal特別來港捧場，Jay稱不會趁機結婚︰「佢過幾日就走。要返工，太趕喇，都冇誠意。我都有好多目標，暫時想喺工作上衝刺。如果有機會拎男歌手獎，就再考慮喇﹗」談到他在台上向Crystal示愛，Jay說︰「我知唔應該咁做﹗台上仲對歌迷講『I love you』？我好愛粉絲，冇問題，未婚妻知道亦接受，唔會呷醋。」他透露與第2場表演嘉賓衛蘭原有機會合作開騷，但因某些原因未能成事，如有主辦單位投資，他很樂意與衛蘭、Ian合作開騷。

（即時娛樂）