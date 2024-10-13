森美經中介訂大阪酒店 到埗後被通知冇房 搵足一晚險瞓街 (14:30)

森美近日和太太陳雅嫻（Veronica）二人世界去日本旅行，兩人昨天從京都坐車去大阪，下午5點時被通知一星期前已付款訂好的酒店不能提供房間入住。

森美晚上10點幾在Ig拍片，片中的他和太太各自推着行李箱在街上行，森美苦笑說︰「依家夜晚10點幾，我喺條街度推住個篋行緊，原因係我訂咗酒店由京都返嚟大阪，搭緊火車嘅時間，下晝5點收到一個電郵，訂酒店嘅網站話畀我知我間房冇咗啦，但係我一個禮拜前已經confirm咗，冇得退款，confirm咗Booking，已經畀咗錢㗎啦，亦都confirm咗，但係依家嚟到就冇啦。經過兩個鐘頭嘅爭論之後，酒店話冇見到我個Booking，所以依家夜晚10點 ，我搵勻成個大阪都冇酒店，依家喺街度挑戰人生。估都估唔到去日本旅行，大阪都嚟過好多次，shopping就試過，探險真係未試過。搵唔到呀，唯一搵到嘅酒店喺奈良，冇理由飛去奈良㗎﹗依家10點，食完飯啦，都係搵唔到酒店。搵咗一晚啦，依家我唔知呀，重點係，我老婆都開始唔睬我啦，希望今日搵到地方瞓啦﹗」

森美和太太繼續四出搵酒店之餘，亦不停上網搵，更一度想去網吧過夜，惜連網吧亦爆滿。森美灰爆自嘲︰「網吧都冇，瞓街啦... 今次都似﹗」一小時後，森美終於在社交網報喜，表示在朋友幫忙下終於找到酒店房。他說︰「感謝各方好友，個個都搵朋友又或者自己找上門幫手，結果真係有一個朋友雖然好耐冇見，但係就係憑今次個經歷，幫我喺網上面搵到一間不遠酒店！最後一間房﹗下次book咗房真係要再自己send email去酒店confirm先至好出發，網上網站，中介人信唔過。我知你哋好想知係邊間...... 詳情留番節目講畀大家聽。重點係人生好多艱難，你係估唔到會發生。去到最後都係要靠朋友，多謝各位朋友，感激每一個關心每一個電話每一個短訊，好多人平時冇見冇傾但係都拔刀相助。世界有愛﹗感恩﹗你們每一個人都很有愛！早唞！多謝關心﹗」

（即時娛樂）