《十七年》陳書昕張可欣演出被讚 獲邀拍廣告 羅嘉駿「踩過界」捧新星 (14:09)

陳書昕和張可欣有份主演的ViuTV劇集《十七年命運週期》剛播完，2人演技獲網民好評，導演羅嘉駿更被網民「聲討」，指劇情太感動，令觀眾「喊餐飽」。雖然劇集已播完，羅嘉駿、陳書昕和張可欣再度合體拍攝廣告，但一改愁雲慘霧氣氛，展現2位少女青春活力氣息！

陳書昕喜聞劇集深受網民討論，初嘗被認出的滋味：「我唔覺得自己人氣高啦，但都有啲觀眾會叫到角色嘅名，希望有朝一日佢哋記得我嘅真名。」這次3人再聚拍廣告，看似劇集延續，但卻是2位少女「帶挈」導演掙外快：「其實係搵我哋先嘅，之後昂坪360話想搵埋導演一齊拍，最終先成事，不過1年前係導演畀機會我地拍劇，係佢『帶挈』我哋先有機會向佢報恩。」

羅嘉駿擅於拍女性劇本，他笑指計劃進軍「經理人」角色，發掘更多新演員：「我都想發掘一啲新演員，呢個行業係好需要嘅，但唔一定想捧女仔！（想似花姐？）花姐（黃慧君）冇辦法超越，佢嘅份量太重啦。（邊方面份量？）你哋自己諗，如果真係實行嘅時候，我會想向佢請教就真嘅。」

第一次拍廣告的張可欣向導演賣口乖，表示拍劇比廣告更吸引，隨即被羅導演踢爆曾於片場「發脾氣」，搞到她不知所措急解釋：「佢誤會咗我啊！因為有時拍到好長時間，我企埋一邊唔講嘢，佢就以為我發脾氣。我未習慣入行，都係第一次拍廣告，加上集合時間有啲早，我係驚到唔敢瞓覺怕唔知醒，希望夠精神頂到全日。」

張可欣表示想再涉足戲壇，與不同演員合作：「因為拍戲係長時間工作，大家培養關係去做一件事，我真係冇喺片場發過脾氣。」

（即時娛樂）