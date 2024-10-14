森美遊大阪險瞓街 旅遊達人項明生稱情况罕見 籲寄電郵畀酒店確認 (15:29)

森美近日和太太陳雅嫻（Veronica）去日本旅行，2人前天（12日）從京都坐車去大阪，下午5點時被通知一星期前已付款訂好的酒店，不能提供房間入住，兩公婆搵住宿搵足一晚，幾乎要瞓街，最後經朋友幫忙下，終於找到酒店房入住，他感激朋友拔刀相助，避過瞓街情况。

森美經歷成為網上熱話，旅遊達人項明生今早（14日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，並分析今次事件，之後他在社交平台撰文談及事件。項明生表示森美在大阪流落街頭，因為他經過一間OTA（旅遊中介網站）訂了大阪酒店，去到酒店門口才被告知沒有房間，理論一輪也拿不到房間。

項明生認為今次個案例子很罕見：「全球最受歡迎的旅遊國家，最熱門旅遊城市大阪，再加上日本公眾假期（連續三天體育節）。森美大哥太識揀時間地點，所以才會出現這種罕見情况，簡單嚟講就是Over Booking。」

項明生曾於疫情期間，在台灣擔任連鎖酒店行銷總監1年：「我們並不願意接OT A的單，因為佣金頗為高昂，而且拖數拖很久。特別有啲OT A財政狀況不穩健....所以酒店永遠都想自己賣房，無論係經過會員制度，官網或者櫃檯或者住宿券。」

他表示如果是連續長假，特別是大阪入住率高達100%的旅遊城市，Overbooking就會發生：「我估計他沒有pre paid，酒店沒有confirm 房間給OT A（通常pre paid才會過數）但OT A系統已經自動出了confirmation給顧客，於是就出現了森美的慘慘豬情况啦！」

項明生建議作為用家，在長假期去受歡迎的旅遊城市，經過OT A訂房後，或者直接上去酒店的官網訂房，會更加穩陣，雖然可能會貴一些，因為OT A好多時有特價。

另外，項明生在電台節目內分享幾點建議，包括在官網預訂﹑寄電郵確認等，他指出是否給予旅客房間，決定權在酒店身上，他建議較安全方法是在中介網站預訂後，再寄電郵給該酒店，並確認是否有相關預訂，如果本身是在酒店官網預訂就安全。

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（即時娛樂）