瑞士潮什麼｜梁芷珮朝聖朱古力博物館 邊觀光邊歎芝士火鍋 (16:44)

由「旅遊達人」梁芷珮主持的旅行節目《潮什麼》系列，迎來到第18輯、合共5集的《瑞士潮什麼》。（無綫提供圖片）

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的無綫旅行節目《潮什麼》系列，迎來第18輯、合共5集的《瑞士潮什麼》，昨晚（16日）播出第3集，Christy帶大家遊走因特拉肯（Interlaken），到了當地人介紹的工作坊學造朱古力，之後再品嘗瑞士傳統朱古力火鍋，其中Christy最喜歡配搭蘋果、士多啤梨等食法，連女兒Kasey也吃到停不到口！

之後轉到蘇黎世近郊的Kilchberg，參觀全瑞士最大的朱古力博物館，除了多款朱古力無限試食外，巨型朱古力噴泉裝飾，更是人氣打卡熱點，深受遊客歡迎；Christy在節目中多次提到瑞士交通通行證，凡有相關交行證可用9折優惠購買博物館入場劵，而蘇黎世足球博物館更是免費入場。

今晚（17日）一集，向來愛觀光舊城區的Christy，轉到琉森（Luzern）後走進無車的舊城區，欣賞建築上的油畫故事，感受中世紀時代舊城環境；又體驗飲用街頭的公共噴泉水，Christy指除非貼上告示牌，一般都可以安全飲用。瑞士有名出產朱古力，Christy為滿足「集郵式」朱古力製作，每到一個城市都參與朱古力製作工作坊，而今次去到瑞士旅遊局也推介的朱古力店舖，花足45分鐘製作3款朱古力，並實行品牌全人手製造的宗旨，連包裝都沒有經過機械處理！

去到瑞士第二大城市、有「和平之都」之稱的日內瓦，Christy一家跳上「瑞士版Tuk Tuk」大歎芝士火鍋，邊吃邊到不同景點觀光，善用時間之餘，可謂非常特別的體驗，Christy不禁高呼：「啱晒香港人嘅節奏！」四位乘客、車程1.5小時只需1,945港元，Christy提醒價錢不包括膳食，大家謹記出發前預早訂餐或自行買外賣喔！此外，他們還到歷史悠久、連美國總統夫人也光顧過的地道餐廳，品嚐瑞士牛肉火鍋，但竟然味道與日式shabu shabu相似？！

明晚（18日）最後一集，先到布魯嫩（Brunnen）著名軍刀品牌DIY屬於自己的軍刀，再上山跟網紅Felix Immler，用樹枝雕刻製作原始丫叉玩意、色士風等手工藝品，大人、小朋友都覺得好玩又難忘。

來到尾站、瑞士第三大城市—巴塞爾（Basel），最為亮點必定是瑞士最長河流、長達1,232公里的萊茵河（Rhine），原來不少當地人愛在炎炎夏日「浮」住返工、放工，當正交通工具的一種！Christy融入文化買了可愛魚型圖案的防水袋，並委派攝影師老公和兒子落水體驗，偷得「浮」生半日閒。

（即時娛樂）