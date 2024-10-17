阿正11月開Talk騷盼自肥 偏向綜藝形式 預告出賣家人朋友 (20:38)

阿正想分享平日開咪時很少談到的話題，與及比較深入的心底話，再加一堆搞笑蝦碌事，期望個騷令大家可以又喊又笑。（劉永銳攝）

阿正籌備talk騷初期，曾考慮不如叫「痴女騷」，後來她改變主意，不過仍保留表達她痴女一面的環節。（劉永銳攝/黃正宜Ig圖片）

商台DJ黃正宜（阿正）將於11月1至3日假旺角麥花臣場館，演出處女個人Talk Show《正DIVA》，實現她獨霸舞台擔「正」女主角的夢想。

阿正拍完《膠戰》後被封為「痴女」，籌備初期曾考慮不如就叫「痴女騷」，後來她改變主意，不過仍保留表達她痴女一面的環節：「聽到個騷名起初有點驚，感覺似好自戀咁，『正DIVA』諧音變『正癲花』同『有啲煩』。其實，我好想認真地做一次騷，令大家看完騷後得到共鳴，當然最好叫好又叫座。」

阿正形象大癲大肺好玩得，她最擔心是體力應付：「別以為時常都充滿能量，其實我是出街玩1日要唞3日才能回氣，要撐住個騷全晚，好考驗體力。我已逼自己跑步、打拳、健身幫助練氣。之前看過鄭秀文演唱會，見她唱歌跳舞後，還能夠談笑風生，我作為後輩，覺我她超水準，非常佩服！」

阿正表示Talk Show不是黃子華式棟篤笑，而是偏向綜藝形式，有小劇場又會同觀眾互動玩遊戲。阿正直認私心想自肥，計劃3晚請不同嘉賓，說笑想邀請男神朴寶劍，否則就找其他靚仔頂替；至於另一位男神Jeffrey（魏浚笙），亦怕對方太忙未必有時間，故嘉賓名單要保密。

為Talk Show的題材內容已絞盡腦汁，阿正想分享平日開咪時很少談到的話題，與及比較深入的心底話，再加一堆搞笑蝦碌事，期望個騷令大家可以又喊又笑。

阿正預告會出賣家人和朋友：「其中一個環節會爆圈中好友趣事，例如6膠之一Hillary（劉沛蘅）。Jeffrey和Edan（呂爵安），拍節目時因爆了太多，今次未必再講。Dickson（余德丞）成日上我節目，他的笑料提了好多次，今次個騷傾向平日好少講屋企人的搞笑事，我阿媽就是笑匠，我有99%的基因遺傳自她，也借今次機會讓大家更認識我，見到以往從未見過的阿正。」

（即時娛樂）