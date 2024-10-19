《破‧地獄》提前11‧9上映 黃子華自爆睇毛片已眼泛淚光 (21:05)

黃子華、衛詩雅、周家怡及梁雍婷，今天（19日）出席新戲《破‧地獄》電影海報劇照展發布會，吸引大批粉絲圍觀。《破》原定下月14日上映，電影公司見觀眾反應熱烈，多場優先場門票售罄，決定將電影提前於下月9日上畫。黃子華在台上被問到為何接拍如此嚴肅的電影時說︰「我代表觀眾篩選好看的電影，我大膽講，我接拍的電影不會難看，好看的才拍，不會戲弄大家。我現在很了解殯儀業，大家有需要可找我。」

衛詩雅昨晚在謝票活動與觀眾分享時落淚，她說︰「之前出席幾場謝票時已強忍淚水，因為觀眾提起我的角色時，令我再一次投入角色，為我的角色心痛，結果一時感觸。」黃子華說之前出席謝票場時，曾擔心觀眾不接受《破》片題材沉重，結果反應較想像好，很開心。他被問到有否看到眼濕濕時說︰「還未，但我之前在家看未剪好、未有音樂的毛片時已看到眼濕濕，或許會在首映禮當晚忍不住哭。」黃子華笑稱電影公司應與紙巾品牌合作，向入場觀眾派發紙巾，因《破》片會有多場觸動觀眾的戲。

《破》將於第37屆東京國際電影節放映，黃子華、衛詩雅均會飛往當地出席，黃子華表示已練習了10多次介紹其角色是禮儀師的日語，但自覺發音仍未夠標準，幸好仍有時間練習。梁朝偉、杜琪峯等人也會出席東京國際電影節活動，黃子華笑指他們兩人位高權重，自己應沒機會跟他們見面。衛詩雅否認已跟未婚夫同居，說對方只是間中回來居住。

周家怡在戲中飾演黃子華女友，她談到兩人再次合作時說︰「子華今次認真演戲，我『學到嘢』。他很好人，與他合作時不緊張。他一點也不cool，會令你覺得他是人不是神，沒距離感，很舒服。」

（即時娛樂）