胡鴻鈞親解演唱會名由來 吳業坤盼海外巡演兼拍旅遊特輯 (21:51)

「胡鴻鈞 X 吳業坤《GROW WITH THE FLOW 演唱會─香港站》」,將於12月8日(周日)假麥花臣場館舉行。

今天(20日)胡鴻鈞(Hubert)與吳業坤出席演唱會發布會,主持Kawaii問兩人為何認識這麽久才第一次合作開演唱會,Hubert笑說:「我和坤哥由比賽到𠵱家,認識咗14年,但坤哥太忙,每次同佢講不如一齊開騷,佢就會有好多理由,例如佢自己開個唱、拍劇、結婚,同埋去旅行度蜜月,終於坤哥有時間啦,多謝你。」坤哥說:「得我哋兩個係唔成事嘅,要多謝主辦方同經理人嘅促成,仲有好支持我哋嘅粉絲。」

Hubert表示:「今次演唱會名稱叫做GROW WITH THE FLOW,係上次影演唱會海報嗰陣靈機一觸諗到,本來係叫做《GO WITH THE FLOW》,因為我哋認識咗14年,有各自嘅經歷,不過坤哥就多我一樣嘢,就係結咗婚,已經係人夫,但係我又想演唱會名入面有成長嘅意思,所以最後將GO改為GROW,大家一齊成長。」

坤哥回應說:「當初影結婚相嗰陣,Hubert都有嚟,我同Hubert識咗咁耐,好多嘢都冇特別顧忌,但係我老婆見到我哋企得咁Close,即刻好緊張將我同佢拉開,今日係老婆生日,但為咗做嘢唔可以陪佢,希望佢唔好嬲啦。」

至於會否有其他地方演出,Hubert表示主辦方在安排中,坤哥說如去海外巡演,可一併拍攝旅遊特輯,一舉兩得。Hubert和坤哥表示歌單和嘉賓人選,仍未作最後決定。

