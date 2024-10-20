胡鴻鈞親解演唱會名由來 吳業坤盼海外巡演兼拍旅遊特輯 (21:51)

「胡鴻鈞 X 吳業坤《GROW WITH THE FLOW 演唱會─香港站》」，將於12月8日（周日）假麥花臣場館舉行。

今天（20日）胡鴻鈞（Hubert）與吳業坤出席演唱會發布會，主持Kawaii問兩人為何認識這麽久才第一次合作開演唱會，Hubert笑說：「我和坤哥由比賽到𠵱家，認識咗14年，但坤哥太忙，每次同佢講不如一齊開騷，佢就會有好多理由，例如佢自己開個唱、拍劇、結婚，同埋去旅行度蜜月，終於坤哥有時間啦，多謝你。」坤哥說：「得我哋兩個係唔成事嘅，要多謝主辦方同經理人嘅促成，仲有好支持我哋嘅粉絲。」

Hubert表示：「今次演唱會名稱叫做GROW WITH THE FLOW，係上次影演唱會海報嗰陣靈機一觸諗到，本來係叫做《GO WITH THE FLOW》，因為我哋認識咗14年，有各自嘅經歷，不過坤哥就多我一樣嘢，就係結咗婚，已經係人夫，但係我又想演唱會名入面有成長嘅意思，所以最後將GO改為GROW，大家一齊成長。」

坤哥回應說：「當初影結婚相嗰陣，Hubert都有嚟，我同Hubert識咗咁耐，好多嘢都冇特別顧忌，但係我老婆見到我哋企得咁Close，即刻好緊張將我同佢拉開，今日係老婆生日，但為咗做嘢唔可以陪佢，希望佢唔好嬲啦。」

至於會否有其他地方演出，Hubert表示主辦方在安排中，坤哥說如去海外巡演，可一併拍攝旅遊特輯，一舉兩得。Hubert和坤哥表示歌單和嘉賓人選，仍未作最後決定。

（即時娛樂）