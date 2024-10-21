楊天宇騷肌拍《裡應外合》 首次擔正致失眠 周家怡幫Angus搓胸嗌怕醜 (22:46)

Angus表示首次擔正演出，拍攝工作在3年前完成，作品終於上映，心情複雜，一方面期待，又因擔心票房而失眠。（鍾一虹攝）

周家怡、楊天宇（Angus）、馬思惠（Macy）為合作電影《裡應外合》受訪，Angus表示首次擔正演出，拍攝工作在3年前完成，作品終於上映，心情複雜，一方面期待，又因擔心票房而失眠。

談到他的海報造型赤膊騷肌甚有睇頭，他表示這部戲是有生以來最好狀態，因為開拍前1個月要密集式苦練以色列格鬥和跆拳道武術，一周練足6日，又戒食澱粉質收身，拍攝消耗大令肌肉收縮，多得同戲的演出張繼聰教路：「他送了朱古力能量棒給我，食完真的變大隻。」

Angus在戲中演地下世界裏打拼的小子，周家怡和Macy就是在他身邊出現的女人，一柔一剛。周家怡自言角色身分特殊，擁有非一般能力，運用潛意識在牀邊拯救Angus，並有肌膚之親，她笑說：「我用按摩膏幫他搓胸，雖然我外表大情大聖，都有怕醜，他的胸大，但沒有分散我注意力。」

Augus笑指周家怡表現淡定，似經驗豐富：「她問導演是否真的拍搓胸，倒按摩膏時，說小心會凍，給我心理準備，我就沒有尷尬，因為拍這部戲，很多鏡頭赤膊上陣，又多動作，要硬食拳腳。」

Angus難忘吊威也拍攝凌空橫轉兩個圈戲分，拍到半途見暈，嚇得導演急煞停：「拍攝前只食少量肉和蔬菜，拍到好累，就喝了能量飲品，變得心跳快，拍完10個鏡頭後見暈，導演收貨不再拍，因為見我面青口唇白。」他承認拍攝難免有受傷，除了𠝹傷、撞瘀，腰部和小腿都傷及筋骨，找針灸師睇病變好朋友。

Macy表示第2次拍電影，今次角色佔戲較重，是生活在地下世界的女生，懂得拳腳，並與Angus有感情線，她說：「我第一次拍打戲，開工前去健身操練，也有跳中國舞底子，但都有受傷，拍戲期間，已經常約Angus睇針灸，由於髖關節軟組織受損，後來都要做手術。」

（即時娛樂）