廉政行動2024｜羅天宇挑戰演雙面男 羅子溢與《婚後事》囡囡續父女緣 (14:37)

無綫台慶劇《廉政行動2024》昨晚（21日）播出的單元「違．修」，演出陣容除了有飾演調查員的陳山聰、張曦雯等外，還有好戲之人鄭則士、韋家雄及文雪兒。

劇情講述廉政公署接獲投訴，有人舉報某大廈的維修招標過程涉及貪污；大廈業主之一的黃兆東（韋家雄飾），多年來飽受屋企漏水之苦，交了多次維修費仍未能解決問題，導致債務纏身兼妻離子散，投訴無門的他被迫至精神崩潰，最終更因漏水問題不慎跣倒失救致死，相當可憐。幾經調查，最終幕後黑手是隱藏在中醫館內的霍萬聯（鄭則士飾），並由其表妹劉美霞（文雪兒飾）大義滅親指證及舉報。

今（22日）、明（23日）晚單元分別是「獄中人」和「沉默者」。「獄中人」單元主角是羅天宇，飾演懲教助理的他表面看似「媽寶」、人畜無害，但暗地是雙面人，最終更會被揭發不為人知一面；「沉默者」單元主演是羅子溢，他飾演的角色和現實一樣是好爸爸，劇中的他為了為女兒樹立好榜樣，挺身而出指證貪污案。原來劇中演子溢女兒的吳煦兒，在《婚後事》中亦曾飾演過子溢女兒，2人相當有緣呢﹗

另外，無綫小花陳星妤劇中演ICAC新丁，一頭清新短髮Look及黑色圓框眼鏡甚是可愛。戲內戲外同是新人的星妤，拍攝其中一場內心戲時遇到阻滯，幸得山聰即場分享拍攝心得，令陳星妤正式拍攝時成功「喊得出」。

（即時娛樂）