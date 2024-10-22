《邪MALL》首映禮｜姜皓文父愛滿瀉 讚Candy孝順有想法 (15:51)

Candy稱自小愛看殭屍片和喪屍片，不過她今次沒有扮殭屍和喪屍，亦不是演靚女。（鍾一虹攝）

姜皓文、女團COLLAR成員王家晴（Candy）、楊偉倫昨晚（21日）到尖沙咀出席電影《邪MALL》首映禮，姜皓文表示與Candy演父女，讚對方孝順關心他的狀况，而且是位有想法的新人，不會只盲目聽指示去做：「她懂得跟導演溝通，甚至會提出自己角度。」

Candy坦言第一次拍戲，心情興奮又緊張，多得姜皓文主動跟她傾談，令關係「破冰」，姜皓文解釋：「我們剛開工就要拍激烈嗌交戲，她擔心不知道怎樣開頭，始終對戲最緊要沒隔膜、阻擋，大家會舒服一點，所以我找她傾偈，我也不懂怎樣跟人閒聊，都是夾硬來。」他笑言拍戲經常演爸爸角色，跟女演員和女童星合作，現在父愛氾濫，現實中寵幸姨甥孫女，經常被家人鬧。

Candy稱自小愛看殭屍片和喪屍片，不過她今次沒有扮殭屍和喪屍，亦不是演靚女：「很多場面要做驚嚇表情逃跑。」

姜皓文透露剛接到新片約，要飛馬來西亞拍賀歲片，問到是否跟袁詠儀合作《阿媽有喜》？他說不是，是另一部新戲，詳情要進一步了解，但聽聞有其他香港演員參與合作，他說：「能夠拍馬來西亞賀歲片幾開心，因為那邊有睇賀歲片熱潮，好似香港一樣，一家大細過年去睇戲。」

提到他早前飛中東也門拍無綫節目《與天地對話》，由於伊朗與以色列打仗，影響他身處的地方變局勢緊張，他表示出入有軍人保護：「我們用無人機拍攝，軍人都緊張問空中架無人機是不是我們的，否則就會打下來。」

不過當地網絡接收差，他試過整天失去聯絡，嚇得家人擔心狂鬧，令他明白報平安的重要性，又說：「我在峽谷取景時，為了要拍攝有型鏡頭，要獨自走一公里路，最擔心有猛獸、毒蟲出現，又驚差錯腳跌落懸崖就沒命。」

（即時娛樂）