焚城｜製作特輯揭災難片鉅作規模 劉德華王菀之驚歎製作高質 (13:52)

《焚城》將於11月1日上映，本周五起10月25日至27日設優先場，門票現已公開發售。製作團隊今日（23日）發放最新消防員篇預告、2張全新海報及製作特輯，展現《焚城》龐大製作規模，建構逼真末日！

最新預告中可見，香港遭受末世級災難蹂躪，幾百萬人生命危在旦夕，畫面震撼。危難之中，市民拼命逃生，亦守望相助，消防員則懷著犧牲自我精神，力挽狂瀾，場面感人悲壯。最新推出的2張海報，分別為高官版及消防員版，兩大陣營強勢列陣。

官員篇由劉德華、莫文蔚領銜，展現戲中一班高官在危急關頭，作出關鍵決策的緊張氣氛；而消防員篇則見到白宇飾演的消防隊長黎杰峰，帶領隊員們衝入災場救人的場面。

電影製作特輯「建構末日」亦首次曝光，揭示這部投資龐大電影製作過程。其中一個主要拍攝場地，有高放射性廢物泄漏的電子廢物回收場，是電影中災難重要背景，劇組在多個不同地方搭建，一共佔地達3公頃，用上過百噸鋼材和150多台廢棄車輛，現場布滿貨櫃，及大量電子廢物道具，回收場遭爆破蹂躪後，滿目瘡痍的布置非常逼真，令觀眾投入度大增。

華仔到場參與拍攝時，亦嘆為觀止：「係我近期喺香港，好少拍到一部咁高質量電影，每個景都有自己唔同地方。」華仔對電影製作團隊用心和高昂成本深感佩服。為滿足現今觀眾需求，電影監製江志強就指場景一定要逼真，彰顯電影製作嚴謹和決心：「我哋不計成本製作，喺香港搵到一個地方搭景，已經好困難，我哋仲要搵到4個地方，去搭回收場場景。」

戲中一眾消防員演員，於回收場中拍攝了多場動作戲，當中一場爆破戲中，白宇、王丹妮需要飛身落地，雖然現場碎石飛濺，2位演員毫不退縮，全程親自上陣，魏浚笙有一幕需要從貨櫃高處滑落，並在櫃邊倒吊，拍攝期間他吊得雙眼通紅，但仍專注完成，展現專業精神。

除了災場外，電影的另一重要場景，是政府內部決策室與地下指揮總部，場景細緻入微，按原本政府設計搭建。戲中演財政司司長政治助理Kelly的王菀之，對此讚賞有加：「我哋入到地下室拍嘅時候，見到每一張紙、每一支燈都有精心設計，個場景真係好靚。」

演爆破專家的郭偉亮亦對電影中的儲水庫場景大感驚訝：「每一次嚟到個set，我都係『嘩』一聲，荷李活鉅作，好震撼，同埋我覺得原來香港嘅場景、佈景製作人員好勁。」據導演潘耀明透露，儲水庫場景在大型廠房中搭建，從構思到拍攝完成歷時半年，可見製作規模的龐大。

電影拍攝場景遍布全港多處，包括消防局、舊政府總部廣場等地，為追求真實效果，劇組動員超過300人拍攝大型疏散場面，甚至於未入住的住宅外圍取景。為求逼真重現醫院救援和公路堵塞的混亂場景，劇組又起用大量臨時演員，並動用了60多部車輛，力求呈現最真實的災難效果。《焚城》作為香港少有的大製作災難片，自然少不了驚心動魄的爆破場面。除了現場真火拍攝，還有多場重頭爆破戲使用了電腦特效處理。其中一場「焚城級」的爆炸戲，更令觀眾猶如置身於將近毀滅的香港現場，非常震撼！

（即時娛樂）