破‧地獄｜黃子華稱香港需要輪迴 望拍《打小人》 許冠文指舊式誇張搞笑已過氣 (15:52)

黃子華、許冠文、衛詩雅、鍾雪瑩等，昨晚（22日）到尖沙咀出席電影《破‧地獄》首映禮。黃子華笑稱要向香港政府提議，在未來大時大節於維港中心破地獄，他說：「香港需要輪迴，許冠文已經話好願意做喃嘸部份。」他指今次與許冠文合作，覺得是很奇妙命運，因為經30多年很迂迴行各自的路，再聚在這一點，這套戲再帶到他們去到東京電影節，他說：「呢套戲值得去到全世界，其實香港仲有好多標誌特色，但要努力發掘。」

問可希望再與許冠文合作？他笑道：「第2套標誌特色戲，我就想拍套《打小人》，唔好有人同我爭，OK？係咪扮女人我未知，但我講緊許冠文做，我做小人，如果有人拍《打小人》，就係抄襲我哋。」

許冠文亦笑不止香港人要破地獄，香港本身也需要破地獄轉型。他說：「意思係將以前仇恨、驕傲一切放低，好似道士重新上路。呢個儀式叫破地獄，尋求新突破，就好似特首時時講轉型，所以香港700萬人都唔應該害怕，只要放低以前漏洞同傲慢，重新上路就得，一定有一條路，因為香港人係好勁㗎！」

他稱導演堅持拍不太傾向笑的喜劇，而自己就比較傾向笑多些，他說：「其實𠵱家笑唔笑都冇乜所謂，點好笑都唔夠社交平台幾分鐘啲片好笑，當街市阿婆都識拍嘅時候，要拍咩喜劇係一個問題，呢個就係未來喜劇模式嘅第一套，我多年來冇拍戲，因為尋求新喜劇形式，而呢部戲好接近，以前啲戲誇張搞笑，已經過咗氣，𠵱家觀眾需要睇好似《破‧地獄》咁有新意。」

（即時娛樂）