廉政行動2024｜周志康畏高拍「企跳」戲頂硬上 蔡潔挑戰做弒夫人妻 (13:12)

「一念間」單元主演是周志康，他飾演的周文哲是中學老師。劇情講述ICAC接獲投訴，指周文哲與某學校承辦商負責人關係密切，懷疑有人涉嫌貪污 。（無綫提供圖片）

大隻仔周志康（左圖）拍企跳戲分時心慌慌，原來他有畏高；蔡潔在另一單元演弒夫人妻，為角色孖徐榮跳探戈。（無綫提供圖片）

TVB與廉政公署聯合製作的台慶劇《廉政行動2024》，今晚（24日）、明晚（25日）播出的單元分別是「一念間」和「偽謊者」。

「一念間」單元主演是周志康，他飾演的周文哲是中學老師。劇情講述ICAC接獲投訴，指周文哲與某學校承辦商負責人關係密切，懷疑有人涉嫌貪污 ；幾經調查，原來周文哲因爛賭欠下周身債，並疑似利用影子戶口，盜取學校工程費用，但整件事情案中有案，真相出乎意料。

本集單元其中一個焦點場口，是周志康企跳的牙煙鏡頭，觀乎相關場口花絮，周志康原來畏高，單是站在天台上已標汗；到正式拍攝時，穿了安全裝備的周志康、跨過欄杆時不敢向下望，表現驚恐。

相反同場的瘦削馮皓揚，則非常大膽，9秒9極速穿過欄杆站在天台邊之餘，更毫無懼色向下望，最終周志康成功克服心理關口完成拍攝，他搞笑地自嘲幫劇集宣傳：「如果大家想知道真正畏高嘅人嘅表情係點，記住收睇《廉政行動2024》！」

明晚一集「偽謊者」的單元主演是蔡潔、徐榮和謝東閔。本單元劇情涉及一單與保險有關的貪污投訴，黃鳳瑛（蔡潔飾）老公潘德成（徐榮飾），在外地行山時墮山身亡，而意外發生前不久，潘德成為自己買了一筆鉅額人壽保險，受益人是太太黃鳳瑛。黃鳳瑛為了加快獲得賠償金，主動向保險公司高層樂琦（謝東閔飾）「獻身」。

這集單元特別之處，是蔡潔分別與徐榮及謝東閔大跳探戈舞！3位都是跳舞界新丁，事前要上堂學跳舞， 蔡潔和徐榮看到導師示範探戈動作後，驚嘆至嘩聲四起。

（即時娛樂）