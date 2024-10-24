拼命三郎｜譚耀文難忘「父子」打拳戲 林家熙苦練身形變泰拳拳手 (16:18)

由譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南及應智越（細貓）等主演的電影《拼命三郎》，獲入選今屆香港亞洲電影節「香港製造」單元，日前於電影節舉行「世界首映」，映後獲觀眾拍掌好評。

譚耀文、林家熙（Locker）及應智越（細貓）出席映後分享，被問到最深刻一幕，譚哥表示與Locker打拳那一場最深刻：「那一場我帶著歉意去見Locker和與他對打，已經拍通頂差不多超過20小時，Locker又與我差不多高大，那一場父子間需要的感情、2人和解後的親暱感情，那種隔膜消除後的擁抱，大家為了這場戲用了很多時間培養情緒。」

Locker映後表示，看著《拼命三郎》突然想起自己也拼命了10年：「數一數我入行10年，原來我都已經拼命了10年，很感恩終於遇上這角色，這也是我第一部主演的電影，很感謝大家。」

為了戲中拳擊打鬥場面，Locker笑言已做足準備：「我本身很喜歡做運動，前期每朝都要去練拳，練完拳要食健康餐，再令身形乾身一點，讓自己看起來更像泰拳拳手，夜晚做gym及跑步。其實接到這個角色到開拍，我只有3星期時間準備，那時候的生活我回想也覺得是拳手生活。後期動作拍攝就靠動作指導張文傑和動作團隊，非常感謝他們。」

首度在大銀幕演出的細貓，也是首度看全片，覺得非常感動：「看完很感動，本身我是媽媽湊大，也是單親家庭，戲中的父子情令我很有感受很感動，很感謝導演給予我這一個機會。」

（即時娛樂）