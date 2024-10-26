盧瀚霆打破每年只出一首慢歌傳統 撰千字文分享感想 自揭曾錄到沮喪 (22:15)

MIRROR成員盧瀚霆（教主，Anson Lo）近日推出今年第4首派台歌《致我》，歌曲MV在YouTube上架兩天已破100萬點擊，這首歌是Anson Lo今年第2首派台慢歌，同時也打破了他過往「每年只岀一首慢歌」的傳統。今晚（26日）教主在Ig貼相及撰千字文，分享新歌製作感想。

他寫道：「剛剛收到這首demo時，就令我想起這半年偶爾去沙灘放鬆、上山休息的片段，於是很想把這些畫面放在這首歌當中。Demo本身只有2:30秒，只到2nd chorus就完了，但我覺得它應該要有一些覺悟性的推進，於是自己作了2:30秒後的Bridge和last chorus的變奏旋律，當然要歸功demo團隊本身的完成度十分高和其信任，我才可以on top創作曲目，令自己在這首歌的參與度更高，代入度更深。」

教主要感謝監製Edward，事關他在頭兩次錄音session，都感到相當沮喪：「整首歌的arrangement和感覺，都要求歌手比其他歌相對上輕柔地唱。我們花了很多時間，去找岀沙啞但不過份、多氣聲但保留一直堅持的咬字清晰、有感情但不可dramatic不可太大力；而在第三個session終於成功了（我們覺得）！這一次Edward和我有很多意見分歧的時候，但最後我們都成功made it through，我們又捱過一關了！」

同時他感激再次邀請到周耀輝老師幫忙填詞，也感謝導演及MV拍攝團隊的努力：「『一鏡到底』的拍法真的比想像中難得更多，要配合燈光、走位、道具的變化以及防止所有反光的物質，會暴露到工作人員和拍攝器材，因此每一鏡也拍了十take以上。在MV中每一鏡的變化，可以留意到家中的物品越來越少，甚至最後用白色布蓋過了所有傢俬，寓意回歸最樸實的生活節奏，搬去第二個真正快樂的地方。」

Anson Lo表示他的生活狀態，除了工作外，多花時間在自己身上，好好調整自己思緒和心靈健康，但他仍希望在社交平台偶爾和神徒（粉絲暱稱）互動：「不想丟低你們寂寞的等待；而我也知道你們喜歡知道我的更多。在鏡頭背後的工作，的確人們未必需要知道，但這些都不重要，起碼我有在想起你們，如同你們經常想起我一樣。」

「在這個繁忙的都市之中，很多時在校園中、工作中、家庭中，我們都會遇到很多挫折，好像沒有人明白自己，好像連抬頭向天細訴自己的心聲，也未能夠得到回應。我們會感到孤單、挫敗、沮喪、無助，但希望這一首歌能夠令你們知道，你從來不是一個人去面對這些負能量，這個世界有很多人和你一樣在經歷一些困境。

困境未必只代表着金錢上的煩惱，可以是工作上的阻滯、關係上的衝動和情緒上的折磨。痛就embrace痛楚，喊就盡情地喊出來。日子總會過，要為仍然能夠呼吸而感恩。『約你在昨日見』終有一天回首前塵往事，你已經可以釋懷面對。」

（即時娛樂）