黃心穎(Jacqueline)去年與RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)結婚。兩人轉眼結婚一周年,心穎今天(27日)凌晨在社交平台分享去年婚禮上的照片,以及兩人的生活合照。她對丈夫說︰「Happy Paperwedding﹗Thank you for being my rock﹗(紙婚快樂﹗謝謝你成為我的磐石﹗)」泥鯭以一句「I love you」回覆。

