袁澧林不清楚呂爵安林明禎感情事 洪嘉豪再為澳門騷3宗罪解畫 (19:27)

早前加入香港女子甲組球會「民和公民女子足球隊」的袁澧林（Angela），今天（27日）與洪嘉豪出席網球賽活動時稱現在每星期落場參與兩天訓練，另外一天做健身。她透露在隊中擔任前鋒位置，最初練習射球時經常扭傷腳踝。Angela重申入球會受訓與工作有關，需一直受訓至該項工作開始，但並非是參與周星馳的電影《女足》。她不擔心踢得足球多會有「甲組腳」，稱新一代女生毋需太瘦，要有點肌肉才好看。

緋聞男友呂爵安（Edan）公開承認正追求林明禎，Angela稱沒留意亦不清楚。她被問到可覺得Edan與林明禎合襯時問非所答︰「好大個陷阱﹗今日天氣好好﹗祝福他們？希望所有人開心，大家都事業順利、孝順父母。」Angela自言常到台灣拍戲，少跟Edan聯絡，不太清楚對方的新聞。談到她與盧鎮業拍攝由伍允龍負責武術指導與剪接的爭食杯麵對打短片，Angela說︰「很好玩，或跟我有少許過度活躍症有關，我還自薦拍動作武打片。」至於早前與台灣男星許光漢合拍的新戲，Angela稱仍等待電影公司安排何時上畫︰「知道許光漢有不少女粉絲，我不擔心這次合作會令她們妒忌，因大家都是專業演員。我仍有4、5套作品未上映。」

洪嘉豪早前完成澳門演唱會後被網民批評3宗罪，包括多首金曲變「自拍位」、掛住與前排粉絲互動及唱歌走音狀態差。嘉豪受訪時再為事件解畫，稱騷前剛感冒康復，聲線仍然沙啞。他表示已反省或因自拍而忽略了後排觀眾︰「當晚歌迷太熱情，我被興奮冲昏頭腦。我想演唱會氣氛好，見大家開心，自己亦興奮過度，可能連導演亦太高興，沒提醒我。我忘記了應企定定唱歌，事後亦後悔做得不好。下月與陳蕾和魏浚笙開騷，如我太興奮，希望他們可提醒我，拉我回來。」對於被指曾揚言「想聽歌嘅可以返屋企聽都得」，嘉豪稱是斷章取義︰「之前因為太緊張，想以開玩笑的說話令自己放鬆心情，投入和享受演出，因此才說出『如果想聽100分的演出，就回家聽唱片較好』。我以後會小心說話，以免引起誤會。」

（即時娛樂）