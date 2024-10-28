憑《愛‧回家》Rebecca入屋 49歲沈可欣默默耕耘 靠團火堅持至今 (22:11)

沈可欣在2015年她跟同是TVB藝人的楊證樺結婚，兩兒子分別8歲與5歲。（鍾偉茵攝）

49歲的沈可欣入行近24年，當年喜歡舞台劇而報讀藝學院戲，畢業後TVB向她招手，因為要還Grant Loan她沒多考慮便簽約。（鍾偉茵攝）

《愛‧回家之開心速遞》2017年2月首播至今，已播映逾2400集，其中接龍集團主席龍敢威的秘書葉碧嘉（Rebecca）在第4集登場，戀愛腦的中女笑料百出受歡迎，成為重要角色。49歲的沈可欣過去7年時間都演葉碧嘉，遇街坊或粉絲打招呼，也會親切叫Rebecca。

沈可欣入行近24年，當年喜歡舞台劇而報讀藝學院戲，畢業後TVB向她招手，因為要還Grant Loan她沒多考慮便簽約。多年來默默耕耘，心想無論女主角或配角也是演員，就順著感覺走，只要演出讓觀眾難忘，自己總會被看見，但若果大家在街上遇到她時，叫聲「沈可欣」她會更開心。

沈可欣在中學時期看舞台劇而愛上演戲，想當年是看TVB成長的，放學回家就開電視看第一台，直至上牀睡覺。一次課外活動看舞台劇，感覺神奇又吸引，原來戲劇可以一氣呵成，帶她到不同境界，想認識更多。

中學畢業便報讀演藝學院，2000年表演系畢業：「2年文憑，3年學位，學費好貴，家境不是有錢，就只有向政府借錢，未夠數就做兼職籌錢交學費。」沈可欣跟現在香港話劇團演員劉守正與陳煦莉是同學，畢業後她是唯一獲TVB邀簽約，成為人生第一份正式工作至今24年，她說：「我好幸運，畢業便有工作，我需要工作維持生活，又要還錢給政府，難得有份全職工作收月薪，所以TVB請我就仆到去。」

她在等待機會的過程也不容易，因為有團火而堅持，她說：「真的喜歡演戲就頂到，不會介意出鏡時間長短，只有一句對白，甚至沒有對白，也會有滿足感。由入行到現在，我雙眼是看前面，沒有想過退下來，做好當前的工作，若果我做得好，就會有人看我的努力，這是信念，我會繼續做。」

沈可欣加入TVB時花旦陣容鼎盛，她不是港姐出身也不是被力捧，難得有個好角色但很快又會被遺忘：「我沒有想自己會在TVB做多久或結果如何，只知要行好面對每一步，條路就這樣行出來。」

她初加入TVB的階段，花旦有佘詩曼、胡杏兒、楊茜堯、陳慧珊、宣萱、張可頤、陳法拉、蔡少芬、鍾嘉欣等，對沈可欣而言難獲上位機會，問她如何調適心情？她說：「不夠標青，都知道難輪到我，雖然不知道要等多久，我現在也繼續等機會，沒有灰心，不是希望做女一、女二，我等演令觀眾難忘角色，希望有更多演出機會，我能成為演員是幸運，將興趣成為職業好幸福，沒有遺憾。」

欲知專訪內容，請留意明天（29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）