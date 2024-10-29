《民王R》4個必睇位 遠藤憲一分飾十角呻艱難 男神客串夠驚喜 (20:12)

遠藤憲一分飾十角，他也直呼有難度：「我以為和不同角色交換靈魂會很有趣，但是演起來真的不簡單。」（Viu提供圖片）

經典日劇《民王》是劇迷的集體回憶，如今由遠藤憲一、Ano、大橋和也主演的續集《民王R》時隔9年回歸，觀眾可到「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。

必睇位一：遠藤憲一分飾十角

承接《民王》背景，《民王R》講述日本現任首相武藤泰山（遠藤憲一飾）打算退出政壇，結果在萬人空巷的記者會上再次發生變身意外！但是今次和他交換身體的對象，並非兒子武藤翔（菅田將暉飾），而是他的女秘書優佳（Ano飾），離奇的故事就此展開！遠藤憲一是業內公認的「老戲骨」，可是面對一人分飾十角，他也直呼有難度：「我以為和不同角色交換靈魂會很有趣，但是演起來真的不簡單。」

必睇位二：巨星重磅客串

男神高橋一生在前作《民王》，飾演毒舌秘書貝原茂平，角色深入民心，今次他驚喜亮相《民王R》第一集，讓不少觀眾陷入回憶殺，他非常喜歡這部作品：「9年一眨眼就過去了，開拍前我努力詮釋『貝原』，同時我很喜歡『泰山』，我努力保留了這份感情！大家對於我的客串感到驚訝嗎？但是對我來說，《民王》就像上周發生的事，我很高興大家這麼喜歡。」「兒子」菅田將暉亦以旁白形式參與演出，為劇集錦上添花！早前遠藤憲一亦在發布會上預告：「《民王R》從第一集起便會陸續出現新角色，沒有哪部劇能夠比它更有趣了！」

必睇位三：Ano演技成熱話

女星Ano在《民王R》飾演武藤泰山的新任秘書優佳，其演技獲正評：「她的演技太好了！」、「我喜歡她（變身後）粗獷的聲音！」、「她的演技很好，好感度直線上升。」

必睇位四：真實體恤民情

前作《民王》講述武藤翔不慎被平底鍋砸中，而和日本內閣總理大臣父親武藤泰山互換靈魂，鬧出不少笑話，《民王R》延續前作基調，武藤泰山升級至每集都會與不同人物交換身體，首相將會以第一身體察民情、了解國民所需，反映現實社會，傳遞將心比心的核心精神。

（即時娛樂）