東京影展｜是枝裕和撐《女兒的女兒》 林嘉欣首映眼濕濕 (12:16)

由張艾嘉﹑林嘉欣和劉奕兒合演的電影《女兒的女兒》，在東京國際影展舉行亞洲首映，獲名導演是枝裕和（圓圖）入場觀影。（大會提供/資料圖片）

由張艾嘉﹑林嘉欣和劉奕兒主演的電影《女兒的女兒》，昨日（29日）在東京國際影展舉行亞洲首映，即使下暴雨，現場仍座無虛席，還吸引日本大導演是枝裕和一同觀影。放映期間不時傳出啜泣聲，打破文化及語言藩籬，讓日本觀眾感同身受。一直到片尾播放工作人員名單時，觀眾依然沉浸在情緒中，無人提前離場，並等待《女兒的女兒》影人登台座談。映後許多觀眾關心林嘉欣片中角色身穿的「Not Selfish」T恤是否有所暗喻，更對於黃熙導演為何決定開啟這個龐大又揪心劇本感好奇。

林嘉欣在映後座談時，不禁紅了眼眶，她哽咽地說：「這是我第一次在大銀幕看到全片，深受感動而且久久無法自已。」她表示能夠有機會進入《女兒》劇組，看著前輩張艾嘉進入角色魔幻瞬間，就是很好的學習。

黃熙則謙虛表達能有機會再把新作品帶來東京，是非常開心的事。他回憶上一部劇情長片《強尼・凱克》，是到東京FilmeX（東京新作家主義影展）參展，這一次能一舉打入東京國際影展，甚至入圍主競賽單元，感到很榮幸，更謝謝侯孝賢跟張艾嘉兩位老師。

映後交流時間，除了不少人拿《強尼・凱克》（日文片名《台北暮色》）的電影特刊給導演簽名，女主角張艾嘉更被影迷重重包圍，有許多日本影迷拿著珍藏多年的《相愛相親》文宣作品給張艾嘉簽名留念。對於是枝裕和冒雨觀影，並力挺來自台灣的《女兒的女兒》，讓劇組相當感動。

《女兒》在東京國際影展代表台灣競賽片，並角逐東京大獎最高榮譽，將於11月6日宣布最終獎項結果，而電影於11月22日在台灣上映。

（即時娛樂）