東京直擊｜《喬妍的心事》趙麗穎拍打戲一鏡直落7分鐘 (18:44)

《灼人秘密》台灣導演趙德胤執導、內地女星趙麗穎主演的《喬妍的心事》，本月26日在內地開畫，票房截至今日下午已突破9686萬人民幣，同時入選第37屆東京國際電影節主競賽單元，趙德胤與趙麗穎今日出席在東京日比谷戲院舉行的映後分享會，。

《喬妍的心事》講述喬妍（趙麗穎飾）離鄉背井，經過多年努力成為知名演員，某日收到匿名勒索信，失聯多年的姐姐又突然出現，揭開喬妍神秘的過去。導演趙德胤表示此片透過女主角角度，描述一個人離鄉、戰勝壞人，找回自我的故事，非常符合現代內地人的情感，相信能引起觀眾共鳴。

台下觀眾問到拍攝時最開心的事，趙德胤稱最開心是電影上映，「我覺得完成一部電影獲得一半開心，另一半開心就是看到觀眾被電影感動，這份快樂才能完整」。趙麗穎覺得當導演捕捉到她自然流露的一面，真實感情被拍下時最快樂。

被問到最困難的部分，趙德胤表示，電影最後7分鐘一鏡到底的即興打鬥場面非常難拍，趙麗穎親身上陣，每拍一次她就受傷一次，即時接受治療，然後再拍攝，「當下我能做的不多，只能看着她受苦。」趙麗穎未有覺得打鬥戲很難，反而說：「我個性比較樂觀，但角色經歷許多痛苦，一直維持悲傷情緒最困難。」

活動上一名內地男粉絲稱見到「女神」趙麗穎心情緊張，問導演「戲中喬妍是知名演員，喬妍演技好還是趙麗穎演技好？」趙德胤表示，「只有趙麗穎扮演的喬妍才有最好演技」，男粉絲還要求趙麗穎向他做心心手勢，後者即時大派心心，十分親民。

（即時娛樂）