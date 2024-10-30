鄭嘉穎未計劃追女 爆5歲大仔鍾意星爺 安排兒子讀母校學廣東話 (19:37)

鄭嘉穎今晚（30日）到尖沙咀出席品牌活動，鄭嘉穎表示最近忙於湊仔，指當上3個小孩爸爸後，湊仔是畢生任務，3個兒子現在分別5歲半、4歲和1歲多，每天都要親自揸車送他們返學，他非常珍惜這個階段，因為小孩子大得快，他說：「他們現在未明白，不是人人都有與家人相處的時光，我小時候沒有爸爸接送返學。」

問到有沒有計劃追個女？他表示未有，因為照顧3個仔已經忙碌，當3個小孩一齊叫爸爸、媽媽，場面震撼，他笑說：「個個都想父母關注，我都怕『順得哥情失嫂意』，會叫他們靜靜，逐個講出需求，幸好我尚算處理到，盡力而為，太太也幫手分擔。」

鄭嘉穎又指兒子的升學方面，都需要花心力鋪排，因為兩個仔所讀的幼稚園以英文、國語為主，他們寫中文名似象形文字，尤其2仔不肯學講廣東話，他說：「我認為身為香港人，有必要識廣東話，所以決定為他報考入讀以廣東話為母語的直資小學，讀我以前間學校，太太都同意。（兒子變你學弟？）是的，其實2仔變第三代學弟，因為我爸爸都是讀同一間中、小學，想維持這個傳統。」

會不會陪兒子睇戲和動畫，感染他們學廣東話？他笑說：「大仔喜歡看周星馳，有些用字已經學會，會突然講『你碌廢柴』，其實他未明什麼意思，我聽到都個心離一離，有少少擔心，好似太早讓他看周星馳，但香港人怎可以不看？所以採取家長指引。」

他坦言仍有戲癮，現在家庭生活已上軌道，期待再拍戲，不想錯過機會，令自己遺憾和後悔，又說：「每天3個兒子睡覺後、返學後，自己有個人空間就會追看中外影視作品，祥哥（黎耀祥）《 巾幗梟雄之懸崖》演戲好好，一定有質素保證，我有時都會想，自己做他的角色會怎樣，等待好玩的劇本和角色。（想挑戰什麼角色？）我很久沒拍戲，若果有戲拍已是挑戰，但看緣分，我只懂演戲，其他事都是白癡，就好似湊仔一樣，從失敗中學習。」

是否接戲太揀擇？嘉穎笑說：「我個級數不能揀對手，（夫妻檔合作？）她好多計劃，好忙，做自己想做的事很開心，她已是我女主角，人生揀了她做伴侶。」

（即時娛樂）