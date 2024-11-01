《爸爸》12.5上映 競逐「櫻花大獎」劉青雲獲讚「從影以來最好演出」 (17:43)

由翁子光執導﹑劉青雲﹑谷祖琳和蘇文濤主演的電影《爸爸》，將會在12月5日上映。昨天（10月31日）《爸爸》在東京國際電影節上舉行全球首映，並代表香港參加主競賽單元，亦是本屆唯一一部於東京國際電影節中入圍角逐櫻花大獎的港產片。

影帝劉青雲在戲中的心碎演繹，再次令人折服，連電影節評審亦被驚艷，不得不選入電影節！電影播放結束後，觀眾們在未完場便起立歡呼，氣氛熱烈，有份出席首映的谷祖琳和蘇文濤，感動得熱淚盈眶。

導演翁子光在發言中提到，怎樣在電影中展現血緣之間這種非筆墨能形容的情感和牽絆，是他經常思考的課題和挑戰。戲中演媽媽的谷祖琳表示，能夠參與導演翁子光最喜歡的一部作品，她相當感激。谷祖琳直言：「要去預備呢個角色好難，因為要掏空自己。」但翁子光和劉青雲的投入令現場氛圍很好，令她在現場更容易進入角色和情緒。

首次參與國際電影盛事的蘇文濤毫不怯場，大騷日文向現場打招呼和問好，而日本觀眾聽到他的日語，亦顯得受落，掌聲四起！他回想自己獲選中演兒子厚明時心情興奮：「第一次拍電影便飾演如此重要的角色，又能夠與劉青雲先生對戲，我感到相當開心！」

分享結束後，觀眾在東京街頭排長龍，等待與導演和演員們簽名和合照，並交流自己對這部電影的喜愛，場面熱鬧感人。有觀眾形容劉青雲影帝級演技無可挑剔，完美演繹遭逢巨變前後情緒和心境變化：「可能係劉青雲從影以來最好的演出」，亦有觀眾讚賞蘇文濤作為一個新演員，便能有如此成熟的演技，令人驚艷。

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（即時娛樂）