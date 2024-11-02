《焚城》首日累積票房逾380萬 破下半年港產片開畫紀錄 何啟華想做謝票王 (13:55)

魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（Dee）、王丹妮、謝君豪、王菀之及林家熙（Locker）等，昨晚（1日）穿上消防員制服出席電影《焚城》謝票活動。正為新戲操肌的Jeffrey大騷麒麟臂，贏盡觀眾尖叫聲。他表示距離目標只完成了三分一，希望能練到8嚿腹肌。談到電影公司推出《焚城》慈善月曆，Jeffrey打算買多幾個放滿家中角落，王丹妮笑言要買來送給丈夫羅孝勇。

阿Dee購買慈善月曆送給父母，他被問到可會送給ERROR隊友時說：「不用了，叫他們自己買，積功德。」阿Dee表示已騰出時間參與謝票活動，如觀眾反應好，其服飾會愈來愈大膽，會穿上全套「黃金戰衣」現身。他說︰「我會不停現身謝票場，狀態就似『燒雞翼，我鍾意食』，能參與的就參與。我曾跟經理人討論，可否預先申請健力士世界紀錄大全，20年後可以成為『謝票王』，謝到不能再謝，用生命把紀錄換取回來。」

《焚城》截至昨晚10時收370萬票房，電影與《破‧地獄》推出的聯乘套票開賣3小時內售罄。阿Dee說︰「勁開心，希望能刺激觀眾的入場意欲﹗」游學修憑電影《看我今天怎麼說》角逐金馬影帝，阿Dee替他開心︰「我不會刻意想追趕他的成績，不用太執着際遇，最重要做好本分，機會要來時就會來。或許年紀大了，比從前慢活，現在的心態是能有機會做就做。」

電影公司今日凌晨在社交平台宣布《焚城》首日累積票房衝破380萬，成為開畫票房No.1，同時打破2024下半年港產片開畫票房紀錄。

（即時娛樂）