谷德昭訪問許冠文心情複雜 獲啟蒙老師贈言如打強心針 (13:07)

黃子華、許冠文(Michael)主演的新戲《破‧地獄》將於周六(9日)開畫,谷德昭今天(3日)在社交平台分享錄影ViuTV節目《爆谷一周》時訪問兩位主角及導演陳茂賢的合照,直言拍攝時面對啟蒙老師許冠文心情緊張、興奮及感動。他說︰「對住Michael San真係有點緊張,我寫咗成世喜劇,啟蒙老師正是 Michael San,是他透過電影告訴我,喜劇的力量有多大。能夠近距離向他發問一些問題,而地球上能夠為這些問題提供答案的人並不多,Michael San正是其中一位,我得到這個機會,真是又興奮又有些感動。」

谷德昭表示許冠文在節目中對他說了幾句話,令他有如打了強心針。谷德昭說︰「節目中,Michael San對我說了幾句話:『難得你問到呢個問題,你真係知道自己問咩喎,你真係唔係講笑...』、『你問啲問題咁勁嘅,成日都咁犀利嘅...原來係你嚟嘅...』。Michael San的這幾句話為我的2024年成就解鎖,我很榮幸得到我偶像的這幾句話,是很補的強心針,真的很開心。」

談到黃子華及導演陳茂賢,谷德昭說︰「子華是老朋友,很戥他開心在近年一部接一部收到好劇本、遇到好角色,那是努力和運氣加起來的成果,半點不由人,當機會來到身邊,有清澈的腦筋認定這是一個機會,牢牢抱緊,盡力跟同路人一起達到初心,觀眾喜歡反而是個大Bonus。導演阿賢是我這十多年間見得最多的人,做嘢又一齊,玩又一齊,但原來我對阿賢並不完全了解,直到《破‧地獄》,我接觸到了阿賢的另一面。大家大概很難想像,當年我們的公司有一個壇,長期有香火,到時到刻,兩條傻佬會各有各冥想,門上會有指示牌,暫定一切15分鐘,之後再一起努力奮鬥,在眾多外賣餐牌中選擇當天的下午茶。」

谷德昭最後表示︰「由於緊張,還是問漏了兩條問題。1. 我認識的喜劇演員,包括我熟悉的周星馳、鄭中基,其實都是很認真的人,悶棍一碌,甚至有點悲觀,不知道兩位是否也是這樣?有沒有什麼方法開解自己?2. 有什麼可以令你哈哈大笑?你上一次哈哈大笑是什麼時候?希望再有機會可以問他們。仲有,Life is... 90% How You Take It, 10% How You Make It﹗」

(即時娛樂)