谷德昭訪問許冠文心情複雜 獲啟蒙老師贈言如打強心針 (13:07)

黃子華、許冠文（Michael）主演的新戲《破‧地獄》將於周六（9日）開畫，谷德昭今天（3日）在社交平台分享錄影ViuTV節目《爆谷一周》時訪問兩位主角及導演陳茂賢的合照，直言拍攝時面對啟蒙老師許冠文心情緊張、興奮及感動。他說︰「對住Michael San真係有點緊張，我寫咗成世喜劇，啟蒙老師正是 Michael San，是他透過電影告訴我，喜劇的力量有多大。能夠近距離向他發問一些問題，而地球上能夠為這些問題提供答案的人並不多，Michael San正是其中一位，我得到這個機會，真是又興奮又有些感動。」

谷德昭表示許冠文在節目中對他說了幾句話，令他有如打了強心針。谷德昭說︰「節目中，Michael San對我說了幾句話：『難得你問到呢個問題，你真係知道自己問咩喎，你真係唔係講笑...』、『你問啲問題咁勁嘅，成日都咁犀利嘅...原來係你嚟嘅...』。Michael San的這幾句話為我的2024年成就解鎖，我很榮幸得到我偶像的這幾句話，是很補的強心針，真的很開心。」

談到黃子華及導演陳茂賢，谷德昭說︰「子華是老朋友，很戥他開心在近年一部接一部收到好劇本、遇到好角色，那是努力和運氣加起來的成果，半點不由人，當機會來到身邊，有清澈的腦筋認定這是一個機會，牢牢抱緊，盡力跟同路人一起達到初心，觀眾喜歡反而是個大Bonus。導演阿賢是我這十多年間見得最多的人，做嘢又一齊，玩又一齊，但原來我對阿賢並不完全了解，直到《破‧地獄》，我接觸到了阿賢的另一面。大家大概很難想像，當年我們的公司有一個壇，長期有香火，到時到刻，兩條傻佬會各有各冥想，門上會有指示牌，暫定一切15分鐘，之後再一起努力奮鬥，在眾多外賣餐牌中選擇當天的下午茶。」

谷德昭最後表示︰「由於緊張，還是問漏了兩條問題。1. 我認識的喜劇演員，包括我熟悉的周星馳、鄭中基，其實都是很認真的人，悶棍一碌，甚至有點悲觀，不知道兩位是否也是這樣？有沒有什麼方法開解自己？2. 有什麼可以令你哈哈大笑？你上一次哈哈大笑是什麼時候？希望再有機會可以問他們。仲有，Life is... 90% How You Take It, 10% How You Make It﹗」

（即時娛樂）