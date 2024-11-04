韓團ZEROBASEONE巡唱澳門站 驚喜獻唱薛之謙G.E.M.歌曲 (17:15)

韓國男團「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN MACAU」演唱會，於前晚（2日）和昨晚（3日）在澳門銀河綜藝館舉行，兩場演唱會共招待逾20000名粉絲，跟ZEROBASEONE歡度兩個晚上！作為ZEROBASEONE出道後的首個巡演，每位成員都傾盡全力，由9月開始以首爾為起點，途經新加坡、曼谷、馬尼拉、雅加達等地，之後再來到澳門，接著還有日本的愛知和神奈川，總共在8個地區舉辦14場演出，陣容龐大。

在全晚超過2小時的演出中，ZEROBASEONE共獻唱了20多首歌曲，加上精彩的舞蹈和舞台效果，為觀眾帶來多個驚喜。而為了令整個演出更加完整，ZEROBASEONE特別將演唱會，分為4個部分，每個部分均有不同主題配合他們的歌曲，以增加ZEROBASEONE與ZEROSE（粉絲暱稱）互動，令現場觀眾欣賞完美演出。

演唱會正式開始，ZEROBASEONE以"Ready,Action"作為演出的第1部分，先以他們第4張迷你專輯《CINEMA PARADISE》內的作品《ROAD MOVIE》來迎合主題，亦代表他們的故事由這裏裡開始，儼如電影般的夢幻。接著他們再為歌迷送上《Take My Hand》、《New Kidz on the Block》、《Kill The Romeo》3首節奏明快歌曲，炒熱全場氣氛。

熱身完畢，ZEROBASEONE正式跟全場觀眾自我介紹，SUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、ZHANG HAO、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、RICKY、KIM GYU VIN、PARK GUN WOOK、HAN YU JIN一同來到澳門演出，當然少不了以普通話跟大家拉近關係，他們打招呼後更高呼：「很想念大家！」之後再說：「澳門是巡迴演唱會第6站，很開心一連兩天跟大家盡情享受舞台。」

經過連串精彩歌舞演出後，ZEROBASEONE最後為觀眾準備了薛之謙的歌曲《演員》，9位成員獻唱時更份外投入，全場觀眾一起大合唱。意猶未盡的成員ZHANG HAO跟觀眾聊天時，獨自唱了幾句G.E.M.鄧紫棋的《多遠都要在一起》，令歌迷再鼓掌歡呼，驚喜不斷呢﹗

（即時娛樂）