韓團ZEROBASEONE巡唱澳門站 驚喜獻唱薛之謙G.E.M.歌曲 (17:15)

韓國男團「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN MACAU」演唱會,於前晚(2日)和昨晚(3日)在澳門銀河綜藝館舉行,兩場演唱會共招待逾20000名粉絲,跟ZEROBASEONE歡度兩個晚上!作為ZEROBASEONE出道後的首個巡演,每位成員都傾盡全力,由9月開始以首爾為起點,途經新加坡、曼谷、馬尼拉、雅加達等地,之後再來到澳門,接著還有日本的愛知和神奈川,總共在8個地區舉辦14場演出,陣容龐大。

在全晚超過2小時的演出中,ZEROBASEONE共獻唱了20多首歌曲,加上精彩的舞蹈和舞台效果,為觀眾帶來多個驚喜。而為了令整個演出更加完整,ZEROBASEONE特別將演唱會,分為4個部分,每個部分均有不同主題配合他們的歌曲,以增加ZEROBASEONE與ZEROSE(粉絲暱稱)互動,令現場觀眾欣賞完美演出。

演唱會正式開始,ZEROBASEONE以"Ready,Action"作為演出的第1部分,先以他們第4張迷你專輯《CINEMA PARADISE》內的作品《ROAD MOVIE》來迎合主題,亦代表他們的故事由這裏裡開始,儼如電影般的夢幻。接著他們再為歌迷送上《Take My Hand》、《New Kidz on the Block》、《Kill The Romeo》3首節奏明快歌曲,炒熱全場氣氛。

熱身完畢,ZEROBASEONE正式跟全場觀眾自我介紹,SUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、ZHANG HAO、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、RICKY、KIM GYU VIN、PARK GUN WOOK、HAN YU JIN一同來到澳門演出,當然少不了以普通話跟大家拉近關係,他們打招呼後更高呼:「很想念大家!」之後再說:「澳門是巡迴演唱會第6站,很開心一連兩天跟大家盡情享受舞台。」

經過連串精彩歌舞演出後,ZEROBASEONE最後為觀眾準備了薛之謙的歌曲《演員》,9位成員獻唱時更份外投入,全場觀眾一起大合唱。意猶未盡的成員ZHANG HAO跟觀眾聊天時,獨自唱了幾句G.E.M.鄧紫棋的《多遠都要在一起》,令歌迷再鼓掌歡呼,驚喜不斷呢﹗

