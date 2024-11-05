戰場上｜黎芷珊採訪烏克蘭受戰火影響家庭 親睹被炸毁家園：畫面震撼 (15:20)

台慶綜藝節目《戰場上》由黎芷珊擔任主持，今晚（5日）播出第2集，黎芷珊去到烏克蘭的博羅江卡、伊爾平及基輔，探索被戰火摧毁了建築物現况，並訪問因戰爭受到嚴重影響的烏克蘭家庭，當中不但有原本充滿希望的年輕人，還有天真無邪的小朋友，及被逼「落單」的已婚女性。

面對眼前被炸至體無完膚的民居及建築、一個又一個滿地頹垣敗瓦、但同時又充滿生活痕跡的荒廢單位，芷珊按捺不住內心的激動說：「對我嚟講呢個畫面好震撼。」除了眼前滿目瘡痍景象，歷盡戰火之苦的烏克蘭平民的心聲，亦令芷珊為之動容。

現年21歲的Olena，在戰爭爆發前過著自由自在的獨居生活，但一場戰爭不但摧毁了她的家園、還摧毁了她對未來的希望及對生活的熱誠。Olena憶述在戰火爆發一刻，她沒有選擇逃亡、反而獨留在伊爾平的家，經歷了為期9天被炸彈密集式炮轟的日子。

Olena邊向芷珊展示當時實時拍下大型建築物及民居被炸畫面外，還展示2022年3月某天凌晨、記錄炸彈發射時間，短短1、2個小時內，有10至20個轟炸記錄。Olena指出對炸彈聲熟悉程度，足以令她區分得出「射埋嚟」及「射出去」的分別。

經歷了驚心動魄的9天後，Olena有感人生經已停擺，每天能有命醒來，已是最大的感恩：「我冇計劃，因為我唔知道今日我計劃咗，聽日我仲有冇命喺度。你去瞓覺，然後起身擘大眼之後，你會（深呼吸一口氣）：『我仲喺度，好好』。」戰爭亦令Olena覺得身外物不重要：「我唔想再買嘢，因為我唔需要，如果你再去一次布查或伊爾平，你會知道你真正需要嘅係護照同電話。」

芷珊還訪問單親媽媽Olexandra及只有9歲的小男孩Vova及其母親。Olexandra的丈夫是軍人，戰爭爆發後，Olexandra與當時只有6歲的女兒長時間躲在地下室，她說：「有我識嘅人炸死咗，真係好得人驚，啲經歷過二次世界大戰嘅老人家，甚至話馬里烏波爾嘅情况更為惡劣，城市四周圍都有人被埋葬。」並謂女兒現在聽到行雷聲會恐懼：「佢仲好驚行雷，以為係轟炸。」苦等2年終等到丈夫回來的Olexandra，想不到丈夫竟以「想生活得更充實，想有更加多女人」為由提出離婚。

現已返回烏克蘭的Vova，6歲時因逃避戰亂與媽咪逃亡往愛爾蘭，他憶述難忘出境當日現場媽媽與其他人都在哭，並謂當時離開烏克蘭後，每日都很掛念爸爸和嫲嫲：「每一日我都好掛住佢，我喊咗好多次，我好掛住屋企人，我打好多電話畀嫲嫲，我哋會傾兩個鐘頭電話。」

對於相隔2年多終可與最愛的家人團聚，Vova坦言很開心：「好高興回到烏克蘭，即使什麼都爆炸，我也要留在家。一日有幾多次警報冇所謂，我都想留喺度，因為我屋企人喺呢度，我啲朋友喺呢度。」Vova更示範如何每次見到爸爸，都會高興地飛撲往對方身上，畫面溫馨。

（即時娛樂）