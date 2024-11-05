「大小姐」林淑敏分享抗癌心路歷程 談養生之道多吃原型食物 (20:04)

在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「大小姐」的林淑敏（Mandy），日前為保險公司拍攝宣照，分享抗癌心路歷程，同時以癌症康復者的第一身角度剖白心聲，陪伴大家勇敢走過「抗癌長跑」。

Mandy續說：「其實就算像我一樣，完成乳癌治療後10年，依然有復發風險，加上深知抗癌的使費大，難免『見過鬼都怕黑』，所以不少癌症康復者也擔心將來的路難行。」

與癌病打了持久戰的Mandy，笑認已是「保險達人」：「人其實很化學，生老病死皆不能控制，加上香港入住私家醫院的費用高昂，保險最起碼可以補貼部份住院開銷，減輕自己與家人的經濟壓力。還記得大病後幾年，我要再入院接受一項小手術，奈何物價飛升，多年前所買的保險已不能抵銷私家醫院的二等病房費用，加上我是『孤寒鬼』，唯有主動要求調到多人病房省錢，結果那幾晚的經歷真的不太好，隔鄰病牀的婆婆經常將她的尿兜踢到我的牀上，我跟尿兜同眠數晚，自此之後，我便經常跟身邊人說一定要買更好、更全面的保險計劃，不要因小失大！」

最近剛度過「Forever 18」生日的Mandy，分享養生之道：「要保持身體健康，不外乎是多做運動及食得精明，最近2年重新開始跑步，身體狀况大有改善，同時可以滿足我的大食量。第二是飲食方面，我秉持少甜、少油及少加工法則，多吃原型食物，例如食香腸火腿的話，不如吃新鮮豬肉；沙律如果太多醬汁，倒不如吃蘋果更健康可口，我偏好飲天然水，不太愛喝礦泉水，天然就是最好，Less is more呀！」

（即時娛樂