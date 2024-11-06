CASH頒獎禮｜尹光歌曲擸3獎 釗峰練跑曾遇發哥但未成功集郵 (16:35)

尹光（左圖）的歌曲《Dear Myself》最巴閉，共獲3個奬；安仔與釗峰見到場內有年輕歌手表演，即湧現舊回憶。（劉永銳攝）

陳健安（安仔）與梁釗峰昨晚（5日）參加《CASH周年晚宴暨金帆音樂奬頒奬禮》，尹光、林智樂、余宗遙、吳林峰，以及DJ少爺占、Donald和阿檸也有出現。

頒獎禮共頒發12個獎項，尹光的歌曲《Dear Myself (feat. Wan K.)》最巴閉，共獲3個奬包括：「最佳男歌手演繹」、「CASH最佳歌曲大獎」及「最佳歌詞」。林家謙的《喃嘸師感官漫遊》奪得「最佳編曲」，馮允謙feat.邱彥筒（Marf）的《All That I Want》獲「最佳合唱演繹」，Ｍoon Tang憑《趁你旅行時搬走》得「最佳女歌手演繹」；per se所唱的《也許沒有未來神》贏得「最佳樂隊演繹」。兩位「CASH音樂成就大獎」得主，分別為著名填詞人潘偉源成和紀大衛教授。

安仔與釗峰見到場內有年輕歌手表演，即湧現舊回憶，安仔笑言知道現場有抽獎環節，非常期待抽中獎，又自爆強項夾公仔，考慮宣傳或歌迷聚會移師到遊樂場進行，親自夾公仔送給歌迷，他說：「疫情時在網上操控日本夾公仔機，玩遙距夾公仔，得過很多禮物，有人提議我在網上教夾公仔攻略。」

釗峰近期頻頻跑山運動，也去台灣、泰國練跑，練出粗壯小腿，他笑說：「男人粗好啲！」，他又預告將伙拍3位好友參加慈善接力賽，合力挑戰100公里項目，最開心練跑時3度遇上周潤發，但仍未成功集郵：「見到發哥出現時，我已經上咗車，希望下次我可以合照，發哥係可遇不可求。」

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（即時娛樂）