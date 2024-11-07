歐倩怡談離婚後被人罵哽咽落淚 望做好本分 時間冲淡一切 (16:46)

歐倩怡（Cindy）接受新城《梨事會》節目主持葉文輝（啤梨）訪問，兩人相識超過20年，Cindy在節目中真情流露，提到近日不斷遭受網民抨擊，她兩度哽咽落淚，啤梨即時送上關心和慰問。啤梨透露兩人初入行便認識，早年亦曾邀請Cindy上他的節目《卡拉O! BABE》。他對Cindy說︰「妳喺我心目中係一個好真性情嘅人，後來有咗家庭，就消失咗喺我嘅工作範圍以內，依家再出嚟工作，妳嘅生活都有啲改變，無論如何，除咗想同妳傾偈之外，我都想叫妳加油，因為我覺得每一個人都會有自己面對嘅事情，煩惱、開心、唔開心，但Cindy係一個報喜不報憂嘅人。」

Cindy聞言指自己雖然經常笑，但其實是以笑遮醜︰「因為我轉數慢，好多時係慢人幾拍。」提到與郭晉安離婚後的負面新聞，Cindy說當時突然被很多人罵︰「其實我覺得好神奇，我喺網上post咗我嘅婚姻狀况唔同咗，我咩都冇講，冇做任何訪問，啲人已經開始鬧，所以嗰時都唔開心，我有心碎嘅感覺，好似我做錯咗咩，講錯咗咩。有啲人會扮認識我，話我呢樣嗰樣，但明明我唔識佢，點解要扮識我。」

啤梨問Cindy在不開心的日子與什麼人傾訴，身為虔誠基督徒的Cindy表示會找教會姊妹︰「我有好多教會嘅弟兄姊妹、牧者，佢哋全部都會WhatsApp我，睇吓我點樣，我講到想喊...」。Cindy哽咽落淚，啤梨邊遞上紙巾邊表示暫停一會再做訪問。啤梨稱了解Cindy的內心感受，亦有感她備受外界輿論困擾，Cindy表示現今世界很難不上互聯網，所以一定會看到網民留言， 現在唯有努力做好本分，讓時間冲淡一切。啤梨予以安慰︰「每個人都會經歷好多事情，但呢啲經歷都會令到我哋成長，希望外界唔好因為睇到表面嘅結果或現象，就斷定對同錯。」

（即時娛樂）