「大表姜」男男共舞 姜濤對Stanley勁猴擒 揸胸吹耳掃大髀 (12:38)

阮小儀和阿正擔任見面會司儀，2人跟12子合照，小儀還趁機自肥和Edan連環自拍。（阮小儀Ig圖片）

男團MIRROR成軍6周年，一連兩場的《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting – Mapping The World》昨晚（10日）在亞博開鑼。MIRO（粉絲暱稱）的官方Ig貼出MIRROR和鏡粉們大合照：「六周年首場大冒險順利完成，送上全場大合照！有MIRO陪住MIRROR一齊玩，真係笑足全場，全晚都有大量黃金畫面，亦都再一次恭喜晒Team Amazon，成為今（昨）晚贏家！期待更多暴走笑料～更多心動福利，聽（今）晚亞博繼續見！」

不少有份入場睇騷的鏡粉，在社交平台洗版，副隊長江𤒹生（AK）踩住4個轆的單車型爆入場，十分搞笑，他在Ig限時動態留言：「聽（今）日我開氮氣加速﹑聽（今）日同我拆咗另外嗰兩個轆。」

「大表姜」的姜濤和邱士縉（Stanley）玩得相當投入，2人戴上可愛頭飾並「男男共舞」，姜濤從後攬實大表哥，還狂摸對方胸部，同時又掃他的大髀，險觸碰大表哥敏感部位，場面搞笑；另外，姜濤輸了遊戲要接受大懲罰，原來要跳洗腦神曲《APT.》，不過姜B跳得有點尷尬，反而在旁的Stanley跳得投入開心。

昨晚FM由阮小儀和黃正宜（阿正）擔任司儀，小儀貼出和12子合照，當然她少不了自肥和呂爵安（Edan）合照：「Mirror 6週年見面會，多謝大家台上台下都玩得非常投入，好鬼熱鬧呀喂！明（今）晚仲有一場，有份入場嘅記得肉緊啲嗌嘞！」

（即時娛樂）