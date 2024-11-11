組合per se拖手對唱遭催婚 明年初與香港節慶管弦樂團合作開騷 (15:45)

組合per se一連兩場在西沙舉行的：《I was yesterday - per se live 2024》音樂會，昨日（10日）舉行尾場演出。今年4月加盟Sony Music的per se兩場個唱，獲陳柏宇、林奕匡、黃妍、小塵埃、Michael C 及力臻等同門師兄、師姐力撐，好友許廷鏗、麥曦茵導演、謝芊彤@雷同二友、鍾雪瑩、Manson張進翹及Kendy Suen在台下支持，萬千寵愛集一身。

整個音樂會以「校園回憶」為主題，per se透過他們獨有音樂觸感，帶樂迷來一場不一樣的「開學典禮」，重新踏進校園，並探索過去與未來。

事先聲明是入學禮，音樂會以「校歌」為開首，舞台設計亦盡顯校園風，由學校書桌堆疊而成的佈置，讓樂迷一秒重返「回憶學院」。「回憶學院」是per se去年開展的系列，透過音樂讓同學們分享他們的遺憾，同時亦為他們解決未來可能遭遇的問題。

per se登場獻唱《I was yesterday》及《粉碎糖果屋》，唱完後Stephen說：「各位同學，請起立！」樂迷們紛紛站立歡呼和應，在per se的帶領下全場大合唱《主題歌》，「回憶學院」開學禮的「破冰儀式」順利完成。

per se緊接獻唱《無窮》，讓全場瞬間充滿熱血沸騰的年少活力。然後，他們唱出《逝水如斯》，縱然年華已經逝去，但回憶仍在，緊接的《Child of Snow》柔情地重現小時候單純以及對成長的冀盼。再來是描寫成長的傷痛經歷，或許這些低谷在成年後看似消退，但是終究影響着我們的《無門》及《竊竊詩》。唱到重新改編的《親愛的幽靈》時，per se走到觀眾席上與樂迷近距離接觸。

傷逝以後，是陽光明媚的風光，有如我們的暑假，一襲輕快、無憂、繽紛的氣氛，來自由per se重新演繹的歌曲《打上花火》及日文歌《First Love》，情侶檔合照經典情歌，全場被浪漫氣氛感染。唱至歌曲尾聲，Sandy與Stephen甜蜜面對面手拖手，隨即有樂迷大叫「結婚！」，Sandy即鬼馬舉V回應，全場起哄。

然後是充滿節奏感的《我們的故事未完...待續》。趁着「暑假」當然要相約朋友盡情玩樂，per se邀來好朋友麗英，3人笑談相識經過，合唱《全死角美少女戰士》及日本才女歌手YUI的《I remember you》，熱烈氣氛令全場興奮。一身校服打扮的麗英，自稱來自「小薯茄高中」，她說：「好開心，我一直都好鍾意per se㗎，平時我喺小薯茄高中，都成日偷想你哋啲歌。」

Stephen指麗英去年的音樂會是他們寫《記憶之流》：「唔知點解嗰晚睇完個騷，返去就寫咗《記憶之流》嘅demo，搞搞下就真係變咗一首歌，我哋又同麗英合作寫咗《全死角美少女戰士》，好開心，希望我哋好快可以再同台，多謝麗英。」

興奮過後，來到「回憶學院」的畢業式，一曲幽幽的《閃念》流露對成長的疑惑，再來《see you tomorrow》象徵告別年少的自己。per se獻唱重新改編的《孤獨之塔》來踏進成年人的複雜世界，離開了相對簡單、純真的校園，每個人都必須獨自面對的巨變，既不安又好奇，隨着《wander across the…》、《Wonderline》，他們帶樂迷重新憶起自己的青春歲月。《也許沒有未來神》就是迎接巨變的答案，真誠地活好此刻的自己，帶着信念默默建立未來。最後，per se唱出《通心術》及《最後一個糊塗神》，重新為樂迷帶來希望，迷茫的路總有盡頭，懷着勇氣走下去。

最後，per se三度安歌為樂迷送上「校歌」《在我失去色彩之前多多指教》、全新派台歌《記憶之流》、《純孩兒》及《在生》。來到尾聲，per se表示要來個「劇透」，Stephen問：「Sandy，你年初一同年初二有咩做呀？」她鬼馬答到：「年初一要去拜年呀，年初二可能去你屋企拜年囉。」樂迷再度起哄。隨後，Stephen宣布明年農曆年初三將與香港節慶管弦樂團聯乘開騷，他笑謂要讓per se的音樂正式進入「詩式時期」。

騷後，per se受訪時坦言「興奮未完」：「已經好掛住佢哋啦，因為好耐冇做專場，我哋講嘢又唔叻，但係佢哋永遠都好支持，每次都好感動。」他們又特別感謝麗英擔任尾場嘉賓，終於可以在台上演出三人版的《全死角美少女戰士》。

另外，per se亦很滿意自己的表現，有85分以上，尤其是「I人」Stephen：「挑戰咗自己落台同歌迷咁近距離，平時我好驚咁多人㗎，所以我哋特登有個主題，就係好似夜晚返學校探險咁，如果大家睇到我個驚樣，都當係配合主題嘛。」

Sandy笑言最大挑戰是2人合唱，尤其是「肉麻歌」《First Love》：「我哋對望嗰陣，佢喺度狂忍笑囉。」至於有樂迷大叫「結婚」，他們表示總有結婚的時間，但有共識不會在台上宣佈，不想因為結婚令音樂會的焦點轉移。

對於加盟Sony Music後的首個音樂會，per se感謝唱片公司同事幫忙：「以前我哋都係搵多一、兩個人幫手，但係而家有好多同事，我哋有好多小idea都係佢哋幫手。好似呢個校院主題，佢哋都幫手整咗入學測試、幫同學仔分House（學社）、學生證，今次係真係好per se嘅音樂會。」

（即時娛樂）