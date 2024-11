組合per se拖手對唱遭催婚 明年初與香港節慶管弦樂團合作開騷 (15:45)

per se邀來好朋友麗英擔任尾場嘉賓,3人笑談相識經過,合唱《全死角美少女戰士》及日本才女歌手YUI的《I remember you》。(大會提供)

組合per se一連兩場在西沙舉行的:《I was yesterday - per se live 2024》音樂會,昨日(10日)舉行尾場演出。今年4月加盟Sony Music的per se兩場個唱,獲陳柏宇、林奕匡、黃妍、小塵埃、Michael C 及力臻等同門師兄、師姐力撐,好友許廷鏗、麥曦茵導演、謝芊彤@雷同二友、鍾雪瑩、Manson張進翹及Kendy Suen在台下支持,萬千寵愛集一身。

整個音樂會以「校園回憶」為主題,per se透過他們獨有音樂觸感,帶樂迷來一場不一樣的「開學典禮」,重新踏進校園,並探索過去與未來。

事先聲明是入學禮,音樂會以「校歌」為開首,舞台設計亦盡顯校園風,由學校書桌堆疊而成的佈置,讓樂迷一秒重返「回憶學院」。「回憶學院」是per se去年開展的系列,透過音樂讓同學們分享他們的遺憾,同時亦為他們解決未來可能遭遇的問題。

per se登場獻唱《I was yesterday》及《粉碎糖果屋》,唱完後Stephen說:「各位同學,請起立!」樂迷們紛紛站立歡呼和應,在per se的帶領下全場大合唱《主題歌》,「回憶學院」開學禮的「破冰儀式」順利完成。

per se緊接獻唱《無窮》,讓全場瞬間充滿熱血沸騰的年少活力。然後,他們唱出《逝水如斯》,縱然年華已經逝去,但回憶仍在,緊接的《Child of Snow》柔情地重現小時候單純以及對成長的冀盼。再來是描寫成長的傷痛經歷,或許這些低谷在成年後看似消退,但是終究影響着我們的《無門》及《竊竊詩》。唱到重新改編的《親愛的幽靈》時,per se走到觀眾席上與樂迷近距離接觸。

傷逝以後,是陽光明媚的風光,有如我們的暑假,一襲輕快、無憂、繽紛的氣氛,來自由per se重新演繹的歌曲《打上花火》及日文歌《First Love》,情侶檔合照經典情歌,全場被浪漫氣氛感染。唱至歌曲尾聲,Sandy與Stephen甜蜜面對面手拖手,隨即有樂迷大叫「結婚!」,Sandy即鬼馬舉V回應,全場起哄。

然後是充滿節奏感的《我們的故事未完...待續》。趁着「暑假」當然要相約朋友盡情玩樂,per se邀來好朋友麗英,3人笑談相識經過,合唱《全死角美少女戰士》及日本才女歌手YUI的《I remember you》,熱烈氣氛令全場興奮。一身校服打扮的麗英,自稱來自「小薯茄高中」,她說:「好開心,我一直都好鍾意per se㗎,平時我喺小薯茄高中,都成日偷想你哋啲歌。」

Stephen指麗英去年的音樂會是他們寫《記憶之流》:「唔知點解嗰晚睇完個騷,返去就寫咗《記憶之流》嘅demo,搞搞下就真係變咗一首歌,我哋又同麗英合作寫咗《全死角美少女戰士》,好開心,希望我哋好快可以再同台,多謝麗英。」

興奮過後,來到「回憶學院」的畢業式,一曲幽幽的《閃念》流露對成長的疑惑,再來《see you tomorrow》象徵告別年少的自己。per se獻唱重新改編的《孤獨之塔》來踏進成年人的複雜世界,離開了相對簡單、純真的校園,每個人都必須獨自面對的巨變,既不安又好奇,隨着《wander across the…》、《Wonderline》,他們帶樂迷重新憶起自己的青春歲月。《也許沒有未來神》就是迎接巨變的答案,真誠地活好此刻的自己,帶着信念默默建立未來。最後,per se唱出《通心術》及《最後一個糊塗神》,重新為樂迷帶來希望,迷茫的路總有盡頭,懷着勇氣走下去。

最後,per se三度安歌為樂迷送上「校歌」《在我失去色彩之前多多指教》、全新派台歌《記憶之流》、《純孩兒》及《在生》。來到尾聲,per se表示要來個「劇透」,Stephen問:「Sandy,你年初一同年初二有咩做呀?」她鬼馬答到:「年初一要去拜年呀,年初二可能去你屋企拜年囉。」樂迷再度起哄。隨後,Stephen宣布明年農曆年初三將與香港節慶管弦樂團聯乘開騷,他笑謂要讓per se的音樂正式進入「詩式時期」。

騷後,per se受訪時坦言「興奮未完」:「已經好掛住佢哋啦,因為好耐冇做專場,我哋講嘢又唔叻,但係佢哋永遠都好支持,每次都好感動。」他們又特別感謝麗英擔任尾場嘉賓,終於可以在台上演出三人版的《全死角美少女戰士》。

另外,per se亦很滿意自己的表現,有85分以上,尤其是「I人」Stephen:「挑戰咗自己落台同歌迷咁近距離,平時我好驚咁多人㗎,所以我哋特登有個主題,就係好似夜晚返學校探險咁,如果大家睇到我個驚樣,都當係配合主題嘛。」

Sandy笑言最大挑戰是2人合唱,尤其是「肉麻歌」《First Love》:「我哋對望嗰陣,佢喺度狂忍笑囉。」至於有樂迷大叫「結婚」,他們表示總有結婚的時間,但有共識不會在台上宣佈,不想因為結婚令音樂會的焦點轉移。

對於加盟Sony Music後的首個音樂會,per se感謝唱片公司同事幫忙:「以前我哋都係搵多一、兩個人幫手,但係而家有好多同事,我哋有好多小idea都係佢哋幫手。好似呢個校院主題,佢哋都幫手整咗入學測試、幫同學仔分House(學社)、學生證,今次係真係好per se嘅音樂會。」

