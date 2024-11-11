《破‧地獄》累積票房近1900萬 創香港電影9項紀錄 (18:03)

英皇電影《破‧地獄》票房勢如破竹，今天（11日）單日票房收報逾276萬，累積票房近1900萬。電影在剛過去的周末正式上映，不僅吸引觀眾進場欣賞，重現久違戲院人潮，更打破多項香港電影紀錄，成為2024年全港最矚目電影之一。

《破‧地獄》在11月9日首日上映，便創下「史上最高香港電影開畫票房」紀錄，收入高達$7,466,387，超越了2016年由《寒戰2》保持的紀錄。

《破‧地獄》以107,344人次，拿下「香港電影開畫日最高入場人次」；而在「香港電影單日最高入場人次」方面，《破‧地獄》亦以108,599人次再次奪冠。

《破．地獄》開畫周末所創之紀錄：

1. *香港電影開畫日最高票房*

- No.1 《破·地獄》 – $7,466,387

- No.2 《寒戰2》 - $5,453,225

2. *香港電影開畫日最高入場人次*

- No.1 《破·地獄》 – 107,344

- No.2 《寒戰2》 - 76,312

3. *香港電影最高開畫日累積票房*

- No.1 《破·地獄》 – $8,632,982

- No.2 《紀念日》 - $8,114,466

4. *香港電影開畫日最多場次*

- 開畫日場次逾1000場

5. *香港電影單日最高入場人次*

- No.1 《破·地獄》 – 108,599

- No.2 《寒戰2》 – 106,774

6. *2024 中西片開畫日最高票房*

- No.1 《破·地獄》 – $7,466,387

- No.2 《九龍城寨之圍城》 – $5,199,591

7. *2024 中西片開畫日最高入場人次*

- No.1 《破·地獄》 – 107,344

- No.2 《九龍城寨之圍城》 – 75,247

8. *2024 中西片單日最高票房*

- No.1 《破·地獄》 – $7,522,662

- No.2 《死侍與狼人》 – $6,218,969

9. *2024 中西片單日最高入場人次*

- No.1 《破·地獄》 – 108,599

- No.2 《九龍城寨之圍城》 – 79,437

導演陳茂賢得知喜訊後說：「見到《破‧地獄》喺開畫周末獲得咁好嘅成績，我覺得非常鼓舞。謝票時聽到觀眾嘅分享都十分窩心，衷心希望可以透過《破．地獄》傳遞到更多正面嘅信息同力量畀觀眾。」

演出備受讚賞的女主角衛詩雅，亦分享感受：「能夠參與呢部戲係十分珍貴嘅經歷，上映後睇到觀眾嘅反應同熱烈迴響，對我嚟講係好大肯定。一切歸功於導演，以及台前幕後所有團隊努力，感謝每一位入場觀眾嘅支持。」導演陳茂賢、衛詩雅、周家怡今晚亦會四出突擊到戲院謝票，親身答謝觀眾支持。

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（即時娛樂）