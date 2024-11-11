王祖藍《一條麻甩》系列今晚播 東莞轉戰汕頭 試皮蛋咖啡表情爆笑 (19:06)

由黎芷珊主持的《戰場上》原本播10集，但播映2集後節目立場惹爭議，有網民質疑偏頗，指節目單方面拍攝烏克蘭情况，未有提及俄羅斯一方，聲稱發起投訴，要求腰斬節目。《戰場上》在爭議聲中被「消失」，通訊事務管理局（通訊局）至11月8日收到約570宗投訴。

在爭議聲中，無綫已低調處理，社交平台上有關《戰場上》宣傳已消失，myTV SUPER及官方網站亦未能搜索《戰場上》。節目表顯示今周同時段播映由王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》。

《一條麻甩在汕頭》將由今晚（11日）起、星期一至五晚10半翡翠台播出。身為東莞人的祖藍、上輯由麥長青手上接過「麻甩棒」後，帶大家食盡家鄉東莞地道特色美食，今季載譽歸來的「麻甩系列」，轉移到汕頭食買玩，首兩集內容相當豐富。

祖藍帶大家去到汕頭小公園的鎮邦美食街，及位於龍眼南路的網紅美食街，分別品嘗薄殼宴、潮汕糭、中式潮茶、特色咖啡、峽山蓮藕湯等，當中最令人食指大動的，非潮汕生醃海鮮莫屬。祖藍除品嘗生醃龍蝦、生蠔、羔蟹、三文魚、花螺，及在內地爆紅的紅魔蝦，吃時還先後呼喚了老婆不止五次，幾乎看到每一款海鮮也想起李亞男：「呢個我老婆開心到爆喇」、「我老婆每晚都睇吃播」、「下次要帶我老婆嚟」；就算不提老婆，祖藍開口埋口也是提女兒，果真百分百好老公、好爸爸。

祖藍事後笑言生醃海鮮好食到停唔到口：「無論龍蝦、羔蟹同埋紅魔蝦都爆晒膏，而且啲龍蝦肉晶瑩通透，睇見已經好想食。佢哋啲生醃汁仲要唔係獨沽一味，唔怪之得我見到好多藝人都有嚟幫襯。」祖藍又強調該批海鮮全是來自潮州的本地貨，而且是真正的海鮮而非養殖河鮮。

除了美食，祖藍還「人一世物一世」地品嘗了潮汕特色咖啡—咸菜咖啡及皮蛋咖啡，只見祖藍全程飲到眉頭深鎖，當中展現的「噁啃表情包」更是相當有記憶點；除了吃盡美食，祖藍首兩集還介紹了潮汕的歷史及特色文化—潮汕民族舞英歌舞，在小朋友指導下即席學習英歌舞姿態的祖藍，全程似模似樣、且平衡力一流。另祖藍還閒逛了汕頭的文創店，更獲店長親手繪畫的「漫畫祖藍」，逗得祖藍相當開心。

（即時娛樂）