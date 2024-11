Gareth.T孖Teddy Fan到訪女校 變身小賣部店長 透過Busking勉勵同學 (20:03)

叱咤903《廣東歌關注組》「暴走GEN C企画」,由DJ阿酸帶領不同歌手突襲校園Busking,將廣東歌進一步帶入中學,並給予同學們全新「Gen C」身分,「Gen C」意指「Generation Cantopop」,聽廣東歌長大的世代,啟發同學們推動廣東歌的潛能。

「暴走GEN C企画」第二站邀得Gareth.T(湯令山)及Teddy Fan,突襲九龍一間女校,2人首次到訪女校,在特設的「勁浪漫超溫馨小賣部」變身一日店長,大受女同學歡迎。2人為同學們送上親筆簽名,並約定大家「1時10分操場開SHOW」。2人接著來到操場,為同學們送上一場驚喜Busking,透過廣東歌為同學們打打氣。

Teddy Fan一邊彈結他,一邊演唱歌曲《今次動真格》及《殺出鑽石山》,同學們特別準備了巨型鑽石戒指氣球送給Teddy Fan,配合歌曲《殺出鑽石山》。而Gareth.T 選唱了Bruno Mars的《Just The Way You Are》,送給每一位同學們,再演繹Acoustic版的《緊急聯絡人》、《偶像已死》及《國際孤獨等級》,並邀請同學們一齊合唱,為第二站活動完美作結。

2位歌手首次走入學校Busking,當收到阿酸的邀請,2人不但感到雀躍,更好奇想知「自己有無女Fans」,所以特別請阿酸揀選一間女校。Teddy Fan指:「我哋嚟之前仲喺到諗,唔知我哋有無女fans,氣氛好好,可以咁近距離接觸同學仔,同學仔都好開心,希望好快會有下一次!」Gareth.T說:「原來同學仔每首歌都識,仲跟住一齊唱,更加無諗過佢哋識唱《Just The Way You Are》。當中有一句"She's so beautiful"係送畀所有女同學,鼓勵佢哋多啲表現自己自信嘅一面,想話畀佢哋知"You're so beautiful"!」

