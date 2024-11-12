Gareth.T孖Teddy Fan到訪女校 變身小賣部店長 透過Busking勉勵同學 (20:03)

2人在操場為同學們送上一場驚喜Busking，透過廣東歌為同學們打打氣。（大會提供）

Teddy Fan孭住結他跟Gareth.T，在特設的「勁浪漫超溫馨小賣部」變身一日店長，2人深受女同學歡迎。（大會提供）

叱咤903《廣東歌關注組》「暴走GEN C企画」，由DJ阿酸帶領不同歌手突襲校園Busking，將廣東歌進一步帶入中學，並給予同學們全新「Gen C」身分，「Gen C」意指「Generation Cantopop」，聽廣東歌長大的世代，啟發同學們推動廣東歌的潛能。

「暴走GEN C企画」第二站邀得Gareth.T（湯令山）及Teddy Fan，突襲九龍一間女校，2人首次到訪女校，在特設的「勁浪漫超溫馨小賣部」變身一日店長，大受女同學歡迎。2人為同學們送上親筆簽名，並約定大家「1時10分操場開SHOW」。2人接著來到操場，為同學們送上一場驚喜Busking，透過廣東歌為同學們打打氣。

Teddy Fan一邊彈結他，一邊演唱歌曲《今次動真格》及《殺出鑽石山》，同學們特別準備了巨型鑽石戒指氣球送給Teddy Fan，配合歌曲《殺出鑽石山》。而Gareth.T 選唱了Bruno Mars的《Just The Way You Are》，送給每一位同學們，再演繹Acoustic版的《緊急聯絡人》、《偶像已死》及《國際孤獨等級》，並邀請同學們一齊合唱，為第二站活動完美作結。

2位歌手首次走入學校Busking，當收到阿酸的邀請，2人不但感到雀躍，更好奇想知「自己有無女Fans」，所以特別請阿酸揀選一間女校。Teddy Fan指：「我哋嚟之前仲喺到諗，唔知我哋有無女fans，氣氛好好，可以咁近距離接觸同學仔，同學仔都好開心，希望好快會有下一次！」Gareth.T說：「原來同學仔每首歌都識，仲跟住一齊唱，更加無諗過佢哋識唱《Just The Way You Are》。當中有一句"She's so beautiful"係送畀所有女同學，鼓勵佢哋多啲表現自己自信嘅一面，想話畀佢哋知"You're so beautiful"!」

（即時娛樂）