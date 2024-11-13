甘比因鈎織生意變「現代月老」 撮合兩段姻緣 (19:29)

香港女首富甘比（陳凱韻）今天（13日）聯同大女劉秀樺、俄羅斯籍網紅兼歌手利路修、時裝設計師簡幗儀現身尖沙咀，為旗下商場開設全新日韓系潮流綜合百貨USAGI Select宣傳。

甘比表示留意到港人近年愛北上娛樂，為吸引大家留港消費，她要為手上生意設計努力宣傳，她說：「呼籲希望大家北上、外出之餘，都在香港消費，支持旅遊業，互相補給。」

問到有沒有客戶邀她度身訂做產品？她表示有，自己創製的心心公仔，很開心得到大家喜愛和搶購，更有不少訂單指定要由她織，貪她的織品有好意頭：「我幫客人織產品，會附送親手寫的心意卡，有位30歲的女客人，買完我的心心，在Ig跟我分享結識了男朋友，我替她開心，這樣都未算神奇，她再要求我織多一個，然後送給她妹妹，她妹妹兩星期後，又結識了新男友，自此之後，我為心心改名叫Magic Heart，連我班同事都搶購。（變現代月老？）是的，幾開心、得意。」

快將16歲的大女秀樺，有沒有要求 Magic Heart？甘比笑說：「她不需要。（不捨得女兒太快拍拖？）我不知道，她在現場，我不敢講。」

甘比近期為自家店做生招牌，她表示想示範產品，有時甚至邀細女做模特兒，又發現自己對設計衣著感興趣，但每人時間有限，所以她織的產品簡單款為主，讓大家容易學到做到，也有將鈎織手工傳授給女兒，她說：「大女較喜歡做陶瓷，細女就喜歡跟我織，有時會一齊構思親子版，幾好玩。」

講到聖誕節目，甘比表示今年留港過節，響應留港消費。會不會約老友鍾楚紅、鄭秀文開聖誕派對？她說：「我們久不久就約會。」

甘比之前曾客串拍網上節目贏口碑，有沒有計劃再向幕前發展？她笑說：「若果有人邀請，我會再考慮，參與幕前演出，大家覺得我拍片好不好看？仔女始終是屋企人就讚美多，我沒有問老公評價，我們不談這些話題。」

（即時娛樂）