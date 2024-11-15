破‧地獄｜黃子華戲中為蓮姐化死人妝 金燕玲煞科感觸落淚 (19:45)

黃子華及許冠文（Michael）攜手主演，並搭配衛詩雅（Michelle）、朱栢康（朱康）、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩的電影《破‧地獄》聚焦殯儀題材，上映而來掀起全城討論，觀眾透過子華飾演的「魏道生」了解這個充滿神秘感的行業。電影公司近日釋出幕後花絮片，子華在戲中為猝逝的「蓮姐」金燕玲化妝。他為求演出逼真，埋位前跟專業化妝師了解每一個步驟，並在拍攝時細心完成消毒、上妝及梳頭等過程，展現出一絲不苟的態度。

子華在電影開拍前做足準備工夫，跟劇組研究大量禮儀師資料，熟悉了死人化妝、起回骨殖、安排喪禮等流程。他笑言可以轉行︰「我係好慶幸，我參與咗一部好真實，好多research嘅戲。如果我有一日冇得撈，去應徵禮儀師呢個崗位，我都比一般人優勝。」子華也提到與秦沛一同拍攝的和合石場景，他們專業地還原整個「執骨」過程。由起墓到打開金塔、為屍塊頭骨消毒等程序均在大銀幕展現。子華當日在拍攝現場跟有關的專業人士交流，驚嘆殯儀業的專業和嚴謹。他說︰「執骨係一個好專業嘅工作，佢要從先人執番齊咁多件骨，呢啲係我哋平日睇唔到嘅嘢，我喺呢套戲真係長知識。」子華又讚電影美術組製作的屍塊頭骨等道具，相當逼真﹗

金燕玲拍攝蓮姐猝逝後的戲時表現敬業，她親自躺入棺木後，忍氣不敢大幅動作，力求逼真完成演出。金燕玲當日拍完這場戲便煞科，因此特別感觸落淚。她表示︰「我係一個好感性嘅人，可以參與到今次工作，我哋付出少少，同到後生一輩合作幫到佢哋，我都覺得係一件好值得嘅事。」金燕玲大讚Michelle的出色表現，說自跟她合作《不日成婚2》後，見證着她的進步及成長。金燕玲說︰「佢係一個好努力，同希望有成長嘅演員，我會特別珍惜呢種演員。」Michelle與金燕玲感情好，煞科時特別向她獻吻。

隨着電影話題熱度不斷攀升，《破‧地獄》海報劇照展早前在尖沙嘴圓滿結束後，將於明天（16日）移師至銅鑼灣舉行，展出張叔平親自操刀設計的電影海報、著名海報設計師方序中的設計的國際版海報，以及劇照攝影師小雲拍攝的多張電影劇照、前導及正式角色海報。多張從未曝光的電影劇照及製作背後的資訊，亦將於展覽期間陸續新增展出。曾在電影中出現過的一件大型紙紮汽車道具，經後期修復後亦首度在是次展覽中公開，同場亦發售限量電影紀念品。

（即時娛樂）