陳蕾綵排時撞崩牙 魏浚笙露背裝兼曬麒麟臂 洪嘉豪狂爆料 (14:10)

Jeffrey強調自己小六時看陳蕾比賽，陳蕾直言：「如果你唔係靚仔，你死咗㗎喇！」（鍾偉茵攝）

由陳蕾﹑洪嘉豪和魏浚笙（Jeffrey）攜手演出的《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》，昨晚（16日）假亞博Arena舉行，3位歌手首度同台演出，不論以個人或小組形式演繹作品，唱出水準與默契。

陳蕾、Jeffrey及嘉豪分別以《娛樂人生》、《失約巴黎》及《謎之微笑》，為音樂會揭開序幕，即場焫㷫全場觀眾，歡呼聲此起彼落，接著3人就如之前事先張揚所講，在今次音樂會有不少新嘗試，他們挑戰搖滾曲風，嘉豪除與陳蕾對唱《神的不在場證明》外，也Rock爆演繹鐵樹蘭《遊戲‧遊戲》，至於Jeffrey揀選台灣樂隊東城衞《夠愛》，配上一身裝束，一副壞孩子的模樣，其間Jeffrey還曬背肌，而陳蕾自彈自唱《0.1秒後的世界》，也型格十足，十分吸睛。

曲風一轉，3人帶觀眾進入情愛音樂世界。Jeffrey演繹《第一個迷》後，他與嘉豪首度合唱2人的新歌《我感覺到》及《還原淚》，盡現Bromance與合拍度，然後陳蕾與嘉豪四手聯彈合唱《我想和你好好的》，再唱出好友的《逆時車站》後，Jeffrey再次登場，唱出未曝光新歌《孤獨美食家》，從甜蜜到哀愁，3人遊走不同情愛幻象之間，而這幻象亦延續其他作品中，3人混合對唱，叫觀眾萬分驚喜，感覺夢幻。

一直渴望挑戰跳唱的陳蕾、嘉豪與Jeffrey，在音樂會也一展舞技，在《我的世界地圖》、《伸縮自如的愛》及《我說不可以》中，3人載歌載舞，震撼全場。

陳蕾分享今次3人合作感想：「有好多唔同類型Crossover嘅騷， 但我哋今次希望可以多啲合作，少啲單獨solo環節，綵排階段瘋狂見到佢哋兩個，而我係好開心，好希望借助今次音樂會，將我哋唔同類型音樂風格多啲融入，彼此互相唱自己歌曲中未必有嘅曲風。」

昨晚Rock爆的嘉豪也表示：「我冇乜機會畀人知細個我聽呢啲Rock歌大，我把聲係由細到大嗌成咁，但冇傷，因為識用聲就唔會傷。」Jeffrey則一臉感性說：「我想借呢個機會，多謝你哋兩個，因為真係好開心，同你哋排嘢，大家一齊做到一件事嘅感覺，係好難得。」

去到音樂會尾聲，3人送上《五瓣玫瑰》、《海邊的呀豪》、《Never Say Never》及《相信一切是最好的安排》，他們在台上邊「飆車」邊合唱，玩得忘我，令氣氛傳遍全場每一個角落。

觀眾耳猶未盡，Encore聲不絕的情况下，3人再次上台，Jeffrey身穿背心曬麒麟臂，而嘉豪提及他與Jeffrey的情誼：「我同Jeffrey拍戲相識，但點解會做咗好兄弟呢？緣於我哋喺化妝間係咁唱謝霆鋒、陳奕迅嗰啲歌，我發現雖然佢細我7年，但唔知點解會聽埋一樣嘅歌。」

說罷Jeffrey及嘉豪送上陳奕迅《1874》及《及時行樂》，由於嘉豪提及年紀，陳蕾也自爆：「Jeffrey講過，你幾多歲開始睇我比賽？」Jeffrey即說：「唔好講幾多歲啦！《亞洲星光大道》。」嘉豪這時也參與這個回憶殺，問陳蕾：「你嗰陣時嗰啲係叫絲襪，還是襪褲？你個眼影又點化出嚟？髮型係點樣set？」

Jeffrey再強調小六時，便看過陳蕾參加比賽，陳蕾聞言說：「如果你唔係靚仔，你死咗㗎喇！」嘉豪爆料道：「我哋綵排時候，Jeffrey自己喺房中心，對住啲空氣起舞，跳完之後，我同Jeffrey講，如果你唔係靚仔，你死咗㗎喇！」

隨後嘉豪再爆「趣事」：「陳蕾為呢個騷撞崩牙！佢喺綵排室同我一齊練《我想和你好好的》，嗰陣我哋仲未研究到，點樣放兩支咪大家唱歌又彈琴，佢就用腳去撩支mic stand，點知撩下撩下就畀支mic stand撞崩牙。」陳蕾立即去補牙，最終以靚樣參與今次演出，經過一輪爆料及陳蕾唱過《凡星》後，音樂會也曲終人散。

完騷後受訪，陳蕾、洪嘉豪、Jeffrey形容合作開心，排練時已互相揶揄，陳蕾慘成攻擊對象，Jeffrey解釋：「是friendly表現，是朋友才會拿來開玩笑。」提到他露背又露手臂，Jeffrey指平日操肌，隨時有需要就可以騷出來。見Jeffrey落力跳舞，他覺得該環節玩得開心，卻未有對表現自我評分，強調最緊要觀眾反應看得開心，希望儲多些舞台經驗，才考慮開個人騷。

洪嘉豪亦為Jeffrey幫口，指大家為演出都落足120分努力去練習；可是洪嘉豪本人唱《遊戲‧遊戲》時甩嘴，他解釋因為唱得太投入，加上環境較嘈雜，幸好只甩了一句歌詞。

（即時娛樂）