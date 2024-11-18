洪永城偕老婆Inez完成神戶馬拉松 衝線後恩愛咀嘴 (12:20)

洪永城（Tony）和老婆梁諾妍（Inez）昨日（17日）參加在日本舉行的神戶馬拉松，兩公婆拍住上跑馬拉松，素有經驗的Inez以4小時06分53秒完成，她坦言完走時間並不重要。

她分享今次跑馬拉松感受，未開跑前已出太陽，估計要曬住跑，又指神戶馬並不容易，斜路甚多：「點知保守地跑到35K都係爆咗，開始抽左邊小腿，然後到右邊，然後左邊大腿，再右邊大腿，然後就知道，原本嘅目標做唔到了，就輕輕鬆鬆享受住咁完走，完走已經好開心。」

而Inez更開心的是老公Tony也順利完成，當Tony衝過終點後，Inez走上前和他攬攬並咀嘴曬恩愛：「等佢（Tony）過程已經好期待，過線嗰刻真係好滾動，見我咁情深咁望住Sir（Tony）就知我開心過佢，今次隻馬雖然唔係靚時間，但係意義最大，多謝 @guruhung（洪永城） 陪我一齊癲，下隻馬跑咩好呀Sir？」

原來今次是洪永城的「初馬」，他表示除了興奮及疲累之外，還分享少許感想：「我終於明白點解啲人話人生就好似一個馬拉松咁，因為你會覺得跑跑吓，點解啲人跑得咁快跑前得你咁多，因為佢哋有做功課囉，做準備囉，應該比你更加優秀，但係跑多一陣你又見返佢慢咗落嚟，休息緊，你嘅耐性同堅持贏返佢一次，同埋證明天賦幾好都好，自己唔堅持都會俾人超越。同證明咗每個人嘅步伐都唔一樣，只要你夠努力一步一步，你係可以追番你之前落後嗰啲。

不過"This race has no end！"無論點樣都好，千祈唔好停留，一停，就俾人過㗎喇。呢場馬拉松永遠都唔會完，keep going!!!@inez_leong（梁諾妍）冇咗佢嘅鞭策下，體能點樣上升？幸福有一個逼你keep going嘅人。」

（即時娛樂）