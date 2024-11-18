黃Viu今個月片單推薦 7部必睇劇集 劇種包羅萬有 (19:02)

「黃Viu」目前有多部中日韓話題劇集，劇種包羅萬有包括浪漫愛情、搞笑穿越，以及復仇智鬥。

喜劇黑馬：《酒醉羅曼史》

Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》講述視隱藏感情為理所當然的超熱情賣酒女王蔡龍珠（金世正飾）和擅於捕捉他人感情的超敏感釀酒廠老闆尹珉主（李鍾元飾）相遇後，展開令人心動的浪漫故事。《酒醉羅曼史》在韓國開播後連續兩周收視上升，最新一集創下自身最高收視紀錄。

結局在即：《重組家庭》

韓劇《重組家庭》講述沒有血緣關係的金山河（黃寅燁飾）、尹珠媛（鄭彩娟飾）和姜海俊（裴賢聖飾）因為家庭變故，成為了彼此新的家人；10年後，成為大人的三兄妹再次相遇，山河對珠媛告白，2人終於確認彼此感情；此時，山河的母親突然出現，兄妹3人又會迎來分別嗎？

節奏明快：《熨斗家族》

家庭黑色喜劇《熨斗家族》講述貧窮洗衣店小女兒李多林（琴世祿飾）只有一級視力，樂觀的她雖然奇跡地找到治療方法，卻因為家境清貧深受挫折。某天她與舊同學、青林洞最富有的徐康主（金正賢飾）重逢，2人延續昔日糾纏不清緣分！《熨斗家族》由擅長撰寫喜劇的徐淑香作家執筆，韓國網民讚劇情有趣，且沒有多餘情節，金正賢和

琴世祿演技亦獲好評，於韓國收視衝破17點。

熱度爆燈：《珠簾玉幕》

古裝內地劇《珠簾玉幕》講述合浦採珠少女端午（趙露思飾）歷經萬難逃出珠場後，先後邂逅西域商人燕子京（劉宇寧飾）和謙君子張晉然（唐曉天飾），她決定加入燕氏商隊西行經商，並改名「蘇幕遮」勇闖揚州，最終憑藉智慧和勇氣成為一代女商人，並與燕子京長相廝守。作為本季最具話題的內地劇，《珠簾玉幕》人氣持續飆升，近日劉宇寧更登上微博男藝人指數冠軍，可見劇集熱度不減。

穿越奇幻：《永夜星河》

奇幻內地劇《永夜星河》講述鬼馬少女凌妙妙（虞書欣飾），意外穿越到小說《捉妖》異境，為重返現實世界，她必需完成系統中連串任務，包括攻陷身世神秘的慕聲（丁禹兮飾），更要聯手捉妖世家闖關打怪，化解人妖兩族的仇恨危機！

復仇生愛：《春花焰》

《春花焰》講述大炎皇子慕容璟和（劉學義飾）率軍收復青州失地，凱旋回歸時卻遭出賣路線，更被誤會是背叛百姓、縱火屠城的惡魔！痛失至親的少女眉林（吳謹言飾）立誓手刃屠城元兇，因而加入秘密組織暗廠。事實上，慕容為了找出幕後黑手暗中佈局，眉林只是他的一顆棋子，2人也在復仇對抗、共赴患難中漸生愛苗。繼《墨雨雲間》後，吳謹言火速以新作《春花焰》回歸。

職場共鳴：《無能之鷹》

搞笑職場日劇《無能之鷹》講述白領鷹野爪子（菜菜緒飾）看似知性、內裡卻是徹底無能，她的同期鶸田道人（鹽野瑛久飾）則和爪子完全相反，看似無能的他實則十分能幹，二人被迫成為拍檔，開啟極其不幸職場生活。《無能之鷹》在日本贏得不少掌聲，菜菜緒被讚演技脫胎換骨，近日她在劇集殺青時透露：「劇集開拍前我一度感到擔心，幸好觀眾都說劇集為他們帶來了上班的力量，謝謝大家的支持。」

（即時娛樂）