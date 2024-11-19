與潘迪生結婚未能成孕 楊紫瓊曾自覺失敗 (12:29)

即將有新片《魔法壞女巫》上映的楊紫瓊，早前受訪提及一直很想當媽媽，但未能如願，感恩的是現在有很多契仔契女及侄子女，也榮升祖母。（法新社/網上圖片）

奧斯卡史上首名華裔金像影后楊紫瓊主演新片《魔法壞女巫》即將上映，最近接受英國廣播公司Radio 4節目《Woman’s Hour》訪問，稱一直想組織家庭，與香港富商潘迪生的首段婚姻，部分也有關生兒育女；她表示當年曾嘗試人工受孕，但不成功，「我想最壞的時刻是，每個月你都自覺像個失敗者」，並反問為什麼會如此，「但到某些時刻會停止怪責自己，身體的一些地方不能運作，就是如此。只能放手，繼續生活」。

1988至1992年與潘迪生結婚的楊紫瓊現年62歲，自言一直都喜歡BB，而且曾努力嘗試成孕；主持人Nuala McGovern問楊經歷多久才知道自己無法當媽媽，楊紫瓊表示到現在依然會想及此事，「我現在62歲了，當然，現在不可能有BB，但我們有孫兒，然後發現這是種恩賜，因為BB真的出現在生命中」。楊紫瓊去年與法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）結束愛情長跑，正式成婚。繼子今年1月榮升爸爸。

楊紫瓊在訪問中表示，很感恩有眾多契仔契女侄仔侄女，雖然經過了很長時間才逐漸接受沒有自己的孩子，「或許這也是我首段婚姻破裂的主因」；楊紫瓊表示必須明白一些事，「是的，我們現在很相愛，但10年或20年後，我依然不能給他渴望所有的家庭。你也必須公平點吧」。楊紫瓊表示因此夫婦的對話（有關生育）很重要，「就像一方想要（BB），但另一半不想，其實一開始就必須面對，因為一路下來將會有很多傷害及艱難時刻」。

（即時娛樂）