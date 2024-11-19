「十優港姐」麥明詩認懷孕約5個月 爆老公已做假期規劃 (17:33)

講到她懷孕衣著性感，又穿5吋高跟鞋，她指老公沒有投訴，給予信任和支持。（劉永銳攝）

「十優港姐」麥明詩今天（19日）身穿白色低胸貼身長裙，到將軍澳出席護膚品活動，腹部明顯隆起，她現場宣布有喜，當上準媽媽：「多謝大家的祝福，好開心，我即將進入一個新階段，同埋有個新身分，現在這個階段更加忙碌，會注重安全、健康和天然，希望比最好下一代。」

她表示當知道懷孕一刻，覺得開心和幸運，感恩有上天祝福，所以自己一定要照顧好自己和身邊人，好好珍惜一切，她又說：「我的心情都有點忐忑，因為知道是個很大的責任，未來幾個月會盡力準備所有設施和配套，妥善地迎接新挑戰。我的心態上都有好大改變，以前只看眼前事物，現在會為下一代想得很長遠。」

麥明詩受訪時透露懷孕差不多5個月，胎兒性別暫未揭曉，盼保持驚喜，對她來說仔女都沒所謂：「我想生多過一個，希望小朋友有個伴，成長會開心，但言之尚早，要看緣分，有沒有這福氣，也希望生產過程順利，之後再接再厲。」

她透露懷孕初期曾出現妊娠反應，容易疲倦，但又要兼顧工作，幸好有家人支持，現在已經適應兼可以做運動，令她更加佩服職場上的媽媽級女性。

提到老公盛勁為當準爸爸心情，麥明詩說：「他比較隨遇而安，之前我們有些計劃，但又不敢計劃太多，生仔好難計劃，算是順利發生到。（一擊即中？）都不算一擊的（度蜜月製造BB？）不清楚，這方面要問他，因為我們保持平常心，不想太刻意，『今晚就生嘞』，都是照常展開夫妻生活。他知道消息都好開心，立即做假期規劃，我的預產期在明年3、4月，他已入紙請假，產前產後會請幾星期留在家。」

麥明詩與盛勁為今年3月拉埋天窗，相隔8個月懷孕，結婚生B在1年內發生，是否最好的聖誕禮物？她表示非常感恩，但同時是大挑戰， 會互相提醒對方，要好好溝通和建立關係，為下一代做好準備，她說：「我一定有忐忑和擔心，我媽咪除了開心，仲畀好多心靈支持和產前資訊我，又提我學放鬆，又分享她以前懷孕經歷，說當年沒有太多產前檢驗都健健康康叫我不要多想，反而她聚焦幫手做準備、物色家傭姐姐，做矯形外科醫生的哥哥也很幫手，幫我搵婦產科資訊，仲開玩笑說我將來身材走樣會幫我修正。」

講到她懷孕衣著性感，又穿5吋高跟鞋，她指老公沒有投訴，給予信任和支持：「 我老公好好，除了幫我按摩，剛才揸車載我過來，見到我著5吋高跟鞋，只是『嘩』了一聲， 其實我有篩選，今日著粗踭鞋，已經收起斗零踭， 而且現在有做運動，相信應付到，已經習慣了。」 她自爆懷孕後口味有變，愛吃飯、麵類，每日食5、6餐，體重已上升15磅，醫生說是健康增長。

（即時娛樂）