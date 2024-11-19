粵語片年代當紅小生呂奇傳死訊 汪曼玲稱今年4月收消息 至今未能證實 (17:53)

粵語片年代當紅明星呂奇1980年代尾淡出幕前並移居台灣，多年來過着低調生活，資深傳媒人汪曼玲今天（19日）在網上平台表示呂奇20多年來在台北隱居，她曾前往探望幾次，兩人最後一次見面是2019年，惟2022年起一直聯絡不到他。汪曼玲表示今年3、4月曾收到來自呂奇台灣、香港親友的消息，指呂奇已經離世，但消息至今仍未得到證實。汪曼玲在影片下寫道︰「（想念呂奇）2024年4月，在香港及台灣的朋友輾轉傳來呂奇逝世的傳聞。一直半信半疑，並嘗試花時間，不斷多方求證。可是，奇哥這卅多年定居台灣，作風低調，除了至親好友，甚少與外間聯絡。至今未能找到任何確實的答案。」陳寶珠兒子楊天經接受傳媒訪問時，表示他們母子跟呂奇已沒聯絡，完全不知道消息；薛家燕亦表示已很久沒跟呂奇聯絡，不知道傳聞。

呂奇本名湯覺民，1959年考入中聯演員訓練班，翌年7月與胞妹李敏一同加入邵氏兄弟粵語片組，首部主演電影是《九命奇冤》。1964年，呂奇拍攝電影《公子多情》一炮而紅，之後與陳寶珠合作無間，被捧為影壇金童玉女。呂奇多才多藝，在影圈時曾拍過99部電影，執導29部戲、為35部作品擔任編劇，同時當過兩齣電影的監製，作品包括有《情人的眼淚》、《莫忘今宵》、《影迷公主》、《玉女添丁》、《玉女神偷》、《娘惹之戀》、《偷心賊》及《郎如春日風》等。1974年，呂奇自組創辦金禾（呂奇）製作組，專門執導及製作三級電影，如《丹麥嬌娃》、《財子、名花、星媽》、《夠格女郎》等，由於推出的色情片被評為低俗三級片，口碑及票房亦愈來愈差。隨着粵語片式微，呂奇1987年執導最後一部色情作品《命帶桃花》後便退出演藝圈，與第二任太太凌黛移居台灣開餐廳，同時投資股票及買物業收租。

曾有傳聞指呂奇生活潦倒，要當的士司機維生，他2003年接受新城電台長途電話訪問時曾否認此事。呂奇與第一任太太關惠珊有一子，兩人後來離婚。呂奇及後與曾多次合作的凌黛日久生情，兩人育有兩子。汪曼玲表示呂奇的大仔Jinny是一名律師，比呂奇更高大英俊；細仔Patrick則心地善良，十分有教養。不少人曾想邀請Jinny加入娛樂圈，但呂奇阻止，認為這一行太被動及虛偽，而這亦是他40多歲時就離開娛樂圈的原因。

（即時娛樂）