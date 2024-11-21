巾幗4｜蕭正楠一場戲演勻3角 變態奸笑兼咆哮落淚勁心寒 (16:21)

有網民讚蕭正楠演技脫胎換骨，並指「三個蕭正楠」劇情更故事更有追看性；但亦有網民批評蕭正楠演技未夠火喉。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》明晚（22日）播兩集大結局。隨著劇情發展，蕭正楠3個角色—鄧桂平、林茂財、龍四海的真實身分，昨晚（20日）終極曝光。原來之前綁架七爺（胡定欣飾）的鄧桂平真有其人，桂平亦於被捕時，被槍殺身亡。

林茂財其實是桂平的孖生兄弟，當年鄧永壽（煒烈飾）有外遇並誕下茂財桂平，鄧老太（呂珊飾）只容許永壽養育桂平，被遺棄的茂財只能與母親（黃頌平飾）捱窮兼受盡屈辱，因而埋下復仇種子。

昨晚林茂財直搗七爺辦公室自揭身分一幕，蕭正楠在同一場戲，先後以3個不同性格角色身分演出，先是傻頭傻腦的龍四海、再來是對世界及七爺充滿控訴的鄧桂平，最後是深不可測、奸險無比的林茂財。

蕭正楠先以龍四海的傻氣天真Mode，質問七爺何時履行承諾，然後慢慢由四海變成鄧桂平，當說完：「你一直以為佢哋係唔同嘅人」時，蕭正楠馬上語氣突變，變態地低頭失笑，而再抬起頭時，雙眼已滿布血絲及淚水，並狠狠瞪著胡定欣大控訴，神情盡是恐怖囂張，期間更激動至咆哮式落淚。

之後蕭正楠林茂財上身，以極無賴及不屑語氣，將七爺批評至體無完膚：「你係咪好驚？甚至懷疑自己就嚟死？」最後更以「變態奸笑」向七爺作出極可怕警告：「你唔係因為啲子彈碎而死，而係喺窗口跌落街跌死！」

對於蕭正楠一再挑戰多層次演技，網民反應兩極，有網民大讚蕭正楠演技脫胎換骨，並指「三個蕭正楠」劇情更故事更有追看性；但亦有網民批評蕭正楠演技未夠火喉，對此監製方駿釗為蕭正楠護航：「我覺得佢做得好好吖，呢場戲，佢三個角色都演得好清楚、到位，所以我剪接時，都剪番之前佢唔同角色嘅相關場口同對白做對比。」

第3次與蕭正楠合作的方駿釗，更坦言感受到蕭正楠的躍進及蛻變：「今次佢好實在話畀我知，佢係一個演員，之前都感覺佢係介乎歌手與演員之間。今次3個角色表面好大反差，但大家私下討論嘅共識，係唔好將角色演得太極端化，要細緻啲。跟住阿蕭佢去到現場嘅表現，見到佢消化得好好，叫佢演龍四海佢就龍四海，演林茂財就林茂財，演邊個就似邊個，好似上咗身咁揮灑自如。佢嘅投入同專注度，令我覺得佢係真正嘅演員。」

（即時娛樂）