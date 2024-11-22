曾志偉讚《中年》參賽者沒猜忌鬥爭好難得 《聲夢》學員難一樣 (19:43)

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉在《中年好聲音3》60強記者會上，表示《中年好聲音》的參賽者沒互相猜忌、不信任及鬥爭，輸了也互相鼓勵，十分難得，《聲夢》的小朋友就很難這樣。（劉永銳攝 / 明報製圖）

無綫今天（22日）安排《中年好聲音3》60強大部分參賽者出席記者會，並宣布布志綸（Alan）加盟評審行列。總經理（節目內容營運）曾志偉上台鼓勵一班參賽者，指《中年好聲音》是無綫裏的一個奇蹟。他說︰「這個奇蹟是來自參賽者，多謝參賽者參與﹗最難得是他們沒互相猜忌、不信任及鬥爭，輸了也互相鼓勵，十分難得﹗《聲夢》的小朋友就很難這樣子，我覺得《中年3》能完全超越之前兩輯。」

兩年前曾擔任《聲夢傳奇2》導師的布志綸說︰「我的年齡可能剛好是夾心階層，兩個節目也讓我玩，我都是來學習的。」他否認頂替英皇女新人海兒位置，認為是比賽的每段時期有不同評審。布志綸自言不是尖銳評審，相信監製找他做評審，是想他與認識多年的伍仲衡有多一點交流。他笑言︰「都是想有節目效果吧，我揶揄他，令我看起來比較友善，他就有點討厭。不過，他私底下也是有點令人討厭的﹗」

參賽者之一的羅逸軒曾獲海兒當眾「示愛」。對於海兒不再擔任評審，他坦言有點失望，希望能聽到她更多評語，令自己演唱時的感情能發揮得更好，感動到評審。何基佑太太鍾凱瑩自覺表現麻麻，開心能晉身60強，丈夫之前帶兒子到場支持，她才沒那麼緊張。鍾凱瑩說︰「丈夫常叫我不要理會別人實力如何，說我都是一個厲害的人。」

（即時娛樂）