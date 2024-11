P1X3L 5G上位計劃｜WinWin邀泰國靚仔做任務 Marco讚Sica係天才 (16:39)

限定組合P1X3L 5G主持的全新一輯《P1X3L 5G上位計劃》明晚(24日)首播,眾人除會留守香港挑戰不同主題遊戲和嘉賓任務外,更會到泰國、澳門、台灣挑戰新體驗,展現他們更真實、更瘋狂和更不為人知的一面。P1X3L 5G將在第1集出發到泰國,參與當地的電視音樂節目,將泰文版《逆行星》成功派台。不過,他們初來報到,首先要做的就是走入人群,與當地人溝通。製作組特別安排了一場City Hunt,務求讓他們以最短時間融入當地。8位成員會分成4組,用自己方法去到指定的5個地標兼完成特定任務拿取分數,過程要完成跟當地人互動的小任務,每個任務亦有不同分數,在限時90分鐘內得分最多的一組會有獎賞,而分數最少的則要接受懲罰。

他們一收到地標圖像便上網找資料及研究路線。為避開塞車問題,其中3組(WinWin和Alice、George和Yoyo、Phoebus和Ash)不約而同衝去搭BTS,惟遲遲未見Sica和Marco這一組。原來Sica和Marco賽前討論時,Marco已聲稱地標很難找,Sica於是提議︰「咁我哋淨係揀一個想去嘅地方去,之後喺嗰度做晒佢,之後就食飯囉,都唔好咁辛苦啦﹗」2人與別不同的想法,難怪只有他們是慢慢行去搭BTS。幸好,他們沿路還記得要做小任務,捉住途人自拍。Sica不停以泰文大讚對方漂亮,怎料途人竟以廣東話讚她「你好靚」,令Sica開心大叫起來。

早早上了BTS的 WinWin和Alice在車廂中看見一泰國靚仔立即上前進行小任務,WinWin先成功叫他追縱自己的Ig,再成功請他一齊自拍。WinWin還調戲對方︰「You know you are handsome ? I tell you you are so handsome﹗」靚仔聞言一臉尷尬。Alice問WinWin︰「不如睇吓仲有咩task可以同佢做埋。當看見其中一個任務是「成功令泰國人主動同你 High-Five」時,WinWin 立即擰轉身舉起手掌向靚仔說「Thank you」,對方醒目地跟WinWin High-Five。Alice笑住大讚WinWin很厲害﹗

4組在搭BTS期間,同時發現當中一個任務是要「同E1-10站牌合照」,為了節省時間,大家紛紛在列車停站時衝出月台拍照後再衝回車廂,惟Sica和Marco竟然來不及上車,只能望門嘆氣。等下班車期間,他們唯有做其他小任務,其中一項是「影一張含有5隻貓/狗的相」,正當Marco覺得這根本是不可能的任務時,卻突然看見對面月台開出的列車車身竟然貼上貓的廣告,Sica想也不想便跟着列車全力向前衝兼拿着電話連環快拍,最後竟然真的給她成功影到,Sica開心到跳起,Marco也讚她是天才。

(即時娛樂)