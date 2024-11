伍仲衡51歲生日炮轟網民 不滿出席付費派對粉絲被嘲水魚 (18:42)

next

TVB《中年好聲音》評審伍仲衡昨晚(22日)與同天生日的顏志恒在九龍灣某酒家筳開56席,舉行《NCH 1122 BIRTHDAY PARTY》,與700粉絲一同慶祝他的51歲及顏志恒的45歲生日,出席的藝人好友有車婉婉、肥媽、李麗霞(黑妹)、周國豐、劉威煌、張佳添、韋綺珊、胡渭康、梁浩然、支嚳儀、涂家堯、魏嘉信、沈宗賢及在《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍的洪心怡。伍仲衡在生日會上宣布升任經理人,已簽約洪心怡成為旗下藝人。生日會本來開開心心,惟伍仲衡卻在社交平台與網民「開火」。

他在facebook發文鬧爆︰「真係生日都要開你拖﹗入嚟我度搞事,未死過。大家認住呢件物體,醜樣嘅人見得多,真係未見過連個心都咁Q醜樣,個嘴真係似水魚。You are what you said﹗」他的帖子更附有兩張網民的照片,及他與網民的留言,其中一名網民留言「700條水魚」,有網民就反駁稱只是吃頓飯,反問「有幾水魚」;有網民就認為該名網民不懂得享受派對及歌聲,才會認為出席者是「水魚」。伍仲衡亦有留言︰「酒席每席$6000,租樂器音響+5人樂隊開支幾萬啦,仲有大量禮物抽獎,玩遊戲,又有歌聽,每位只收$680,點水魚呀!你返火星住啦,不知所謂!生日都要開你拖!」

不過,伍仲衡這則帖子後來已消失。他之後再出Post強調未有刪帖︰「話我冇所謂,話我啲fans係水魚,我同你死過﹗我冇刪Post,係fb刪除的,理由係話我個Post可能會造成威脅,原來我這麼Lee High(厲害)﹗」伍仲衡接受傳媒訪問時,表示該名網民常鬧與《中年好聲音》有關的人。他繼續發火說︰「佢知唔知一圍$6000幾蚊?仲準備咗好多禮物,樂隊、台、燈、聲呢?租要幾錢?每位粉絲只係收$680,竟然仲話我哋掠水,叫佢返火星,不知所謂,同埋係自願參與,冇強迫,生日會亦唔係為咗賺錢,亦都冇錢賺,只係想同大家開party。」

