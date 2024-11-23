伍仲衡51歲生日炮轟網民 不滿出席付費派對粉絲被嘲水魚 (18:42)

TVB《中年好聲音》評審伍仲衡昨晚（22日）與同天生日的顏志恒在九龍灣某酒家筳開56席，舉行《NCH 1122 BIRTHDAY PARTY》，與700粉絲一同慶祝他的51歲及顏志恒的45歲生日，出席的藝人好友有車婉婉、肥媽、李麗霞（黑妹）、周國豐、劉威煌、張佳添、韋綺珊、胡渭康、梁浩然、支嚳儀、涂家堯、魏嘉信、沈宗賢及在《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍的洪心怡。伍仲衡在生日會上宣布升任經理人，已簽約洪心怡成為旗下藝人。生日會本來開開心心，惟伍仲衡卻在社交平台與網民「開火」。

他在facebook發文鬧爆︰「真係生日都要開你拖﹗入嚟我度搞事，未死過。大家認住呢件物體，醜樣嘅人見得多，真係未見過連個心都咁Q醜樣，個嘴真係似水魚。You are what you said﹗」他的帖子更附有兩張網民的照片，及他與網民的留言，其中一名網民留言「700條水魚」，有網民就反駁稱只是吃頓飯，反問「有幾水魚」；有網民就認為該名網民不懂得享受派對及歌聲，才會認為出席者是「水魚」。伍仲衡亦有留言︰「酒席每席$6000，租樂器音響+5人樂隊開支幾萬啦，仲有大量禮物抽獎，玩遊戲，又有歌聽，每位只收$680，點水魚呀！你返火星住啦，不知所謂！生日都要開你拖！」

不過，伍仲衡這則帖子後來已消失。他之後再出Post強調未有刪帖︰「話我冇所謂，話我啲fans係水魚，我同你死過﹗我冇刪Post，係fb刪除的，理由係話我個Post可能會造成威脅，原來我這麼Lee High（厲害）﹗」伍仲衡接受傳媒訪問時，表示該名網民常鬧與《中年好聲音》有關的人。他繼續發火說︰「佢知唔知一圍$6000幾蚊？仲準備咗好多禮物，樂隊、台、燈、聲呢？租要幾錢？每位粉絲只係收$680，竟然仲話我哋掠水，叫佢返火星，不知所謂，同埋係自願參與，冇強迫，生日會亦唔係為咗賺錢，亦都冇錢賺，只係想同大家開party。」

（即時娛樂）